Unione, ecco il nuovo Piano sicurezza Compagnia dei carabinieri a Casalecchio

Il raddoppio delle telecamere di videosorveglianza, l’istituzione della Compagnia dei carabinieri di Casalecchio, l’adesione di tutti i Comuni dell’Unione al corpo di polizia locale e l’istituzione di un commissariato di polizia in un altro comune dell’Unione. Sono le novità emerse l’altro pomeriggio nel corso del consiglio comunale straordinario che a Casalecchio ha analizzato lo stato della sicurezza pubblica della cittadina sul Reno. Una seduta richiesta dai consiglieri di minoranza del centrodestra alla quale il sindaco e la giunta si sono presentati con un’analisi della situazione attuale ed una serie di novità di prospettiva.

Così per la prima volta il sindaco Bosso ha reso noto il contenuto del verbale sottoscritto in Prefettura lo scorso 16 novembre al termine della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: "La trasformazione della stazione dei carabinieri di Casalecchio in Compagnia con il conseguente aumento di organico è stato valutato positivamente da tutte le componenti istituzionali: prefetto, questore, carabinieri, polizia e altre forze dell’ordine, e questo in considerazione della presenza delle tante attività economiche, e dei due poli del Gran Reno e dell’Unipol Arena con afflusso totale di una quantità di persone che dai 36mila residenti arriva a toccare le 100mila unità", ha premesso il sindaco confermando la disponibilità ad ampliare il numero di alloggi che già ora il Comune garantisce al personale che non trova spazio nella caserma.

Sul commissariato di Polizia, anche questi richiamato nel verbale del Comitato provinciale come compensazione della soppressione della sede della polizia stradale di via Bazzanese, sempre Bosso ha chiarito che è confermata l’apertura di un nuovo commissariato, non a Casalecchio, ma in un altro comune dell’Unione. Su questo non ci sarebbe una decisione anche se è chiaro che per ragioni di dimensioni il primo candidato è Valsamoggia. Sempre Bosso non ha nascosto l’obiettivo di aggregare al primo attuale nucleo di Polizia locale sovracomunale Reno-Lavino anche i due corpi rimasti autonomi: quelli di Valsamoggia e Sasso. Dopo una panoramica dettagliata dello stato dell’arte e delle attività della polizia locale tracciata dal comandante Stefano Bolognesi è poi toccato all’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni andare nel dettaglio dei progetti in corso: "entro un anno passeremo dalle attuali 114 telecamere a 220, e questo grazie ad una serie di accordi in corso di definizione in zona Unipol, Lido, via Venezia, San Biagio, Rodari, e Curiel. Saranno tutte collegate con la sala operativa della polizia locale. Fra esse anche le nuove derivanti dal bando ministeriale e dotate del sistema di lettura delle targhe". Gabriele Mignardi