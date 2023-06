Unione fiere mondiali Bruzzone diventa vicepresidente europeo

Il direttore generale di BolognaFiere Antonio Bruzzone è confermato vice presidente chapter Europe di Ufi, organizzazione mondiale dell’industria fieristica. Sotto la guida del direttore Bruzzone, il gruppo di BolognaFiere ha raddoppiato il fatturato, raggiungendo quasi 210 milioni di euro nel 2022, grazie a un forte processo di internazionalizzazione. Giugno e luglio sono mesi importanti per BolognaFiere, che ha a listino tre grandi eventi. Si è appena conclusa Premiere Orlando, the ultimate beauty experience; è in corso, nel frattempo, Marca China a Shenzen, la fiera internazionale della private label. Dall’undici al tredici luglio, infine, l’ultimo evento targato BolognaFiere: Cosmoprof North America - Las Vegas. Tutti impegni che confermano il Gruppo come leader nell’internazionalizzazione del business. "Vogliamo rafforzare la nostra capacità di cross selling - spiega Bruzzone–. Oltre all’esperienza consolidata del Cosmoprof, vogliamo lavorare in questa direzione sull’agroalimentare e sul private label, sull’editoria e sulla pet industry".