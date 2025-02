Unione, il centrodestra alza i toni: "Crisi? Colpa della maggioranza"

"Unione di Terre d’Acqua: quattro Comuni su sei sono del centrosinistra. La maggioranza si assuma le proprie responsabilità. E noi non parteciperemo al voto sull’approvazione del bilancio di previsione". A parlare sono i sindaci Lorenzo Pellegatti (San Giovanni in Persiceto) e Beppe Vicinelli (Sant’Agata) in vista della giunta di Unione convocata per domani nel palazzo comunale di San Giovanni per approvare il bilancio di previsione. Nel caso la manovra economica non fosse approvata si rischia il commissariamento e non è escluso lo scioglimento dell’ente.

"In considerazione della grave crisi in cui versa l’Unione di Terre d’Acqua – dicono Pellegatti e Vicinelli –, a causa dell’uscita dal servizio di polizia locale dei Comuni di Sala e Anzola e del pendente contenzioso da loro voluto, è chiaro che la prosecuzione in Unione può avvenire solo a condizione di una concreta comunione d’intenti. Dopo il commissariamento del 2021 e sino a oggi, l’approvazione dei documenti programmatori dell’Unione si è sempre realizzata in assenza dei Comuni di Anzola e Sala. Al contrario di loro, gli altri quattro Comuni coinvolti – Persiceto, Sant’Agata, Calderara e Crevalcore – hanno continuato a garantire la tenuta dell’Unione e dei suoi servizi, auspicando, fino all’ultimo, un cambio di rotta".

A parere dei primi cittadini, alla luce, tuttavia, delle costanti e sempre più radicate difficoltà a instaurare una serena collaborazione tra gli enti, è giunto il momento di prendere atto che la situazione di stallo, che da anni affligge l’Unione, deriva da mere contrapposizioni interne al centrosinistra. E che solo i quattro Comuni di centrosinistra – Crevalcore, Calderara, Sala, Anzola – possono tra loro superare. "Pertanto – sottolineano Pellegatti e Vicinelli –, non parteciperemo alla seduta di giunta convocata per lunedì (domani, ndr). E aspetteremo, invece, gli esiti, per ogni successiva valutazione. Solamente se risulterà che, alla predetta seduta di giunta, avranno preso parte tutti e quattro i Comuni di centrosinistra e avranno votato, all’unanimità e favorevolmente, il bilancio d’Unione, si porrebbero le basi per una seria riflessione congiunta sul futuro dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua".

Pier Luigi Trombetta