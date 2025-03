Unione in bilico, il voto sul bilancio è decisivo

‘Il giorno del giudizio’ per l’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua (Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, Sant’Agata). Potrebbe essere giovedì visto che è in programma, nel palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto, il consiglio dell’Unione. E tra gli ordini del giorno spicca quello dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Proprio questo punto, se non sarà approvato, rischia di mettere in discussione l’esistenza dell’ente che potrebbe essere nuovamente commissariato con lo spettro dello scioglimento. Nel consiglio della giunta dello scorso 3 marzo il bilancio era passato per il rotto della cuffia col voto favorevole solamente dei Comuni di Crevalcore e Calderara.

"Come organizzazioni sindacali – dice Francesco Di Napoli, responsabile Cgil Terre d’Acqua – ci auguriamo che i consiglieri dell’unione approvino il bilancio di previsione onde evitare guai all’ente. Già la Rsu dell’Unione ha spiegato bene i motivi economici per i quali mantenere in piedi l’Unione sia un beneficio per tutti e sei i Comuni. Sarebbe un danno andare allo scioglimento dell’ente in quanto ogni Comune aggreverebbe le spese di bilancio in un periodo di grosse ristrettezze economiche. Per i prossimi cinque anni gli enti locali dovranno corrispondere allo Stato un contributo straordinario per la riduzione del debito pubblico". A parere del sindacalista, visto questa situazione, sarebbe il caso di efficientare e ridurre le spese unendosi e mettendo in comune più servizi, invece di fare l’esatto contrario. Già i sindacati in occasione del consiglio della giunta in cui si votava il bilancio – il primo lo scorso 24 febbraio poi rimandato al 3 marzo scorso – avevano organizzato presidi in piazza del Popolo sotto al municipio di San Giovanni, per sensibilizzare i sindaci dell’Unione sul voto. "Giovedì – continua il sindacalista – il consiglio è aperto al pubblico, noi saremo presenti in sala consiliare con dipendenti dell’Unione e organizzazioni sindacali per assistere alla votazione e guardare negli occhi i consiglieri durante le operazioni".

Nella seduta di giovedì, oltre al bilancio di previsione, 2025–2027, all’ordine del giorno ci sono: elezione presidente e vice presidente del consiglio dell’Unione di Terre d’Acqua; costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti; approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; Dup (Documento unico di programmazione) 2025-2027, discussione e conseguente deliberazione e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. "Abbiamo aggiunto agli ordini del giorno la variazione al bilancio – spiega Marco Martelli, sindaco di Crevalcore e presidente dell’Unione – perché è arrivato un finanziamento di circa 2.900.000 euro per progetti sui giovani. E abbiamo dovuto inserire questo importante contributo nella manovra economica. Mi auguro che i consiglieri giovedì voteranno a favore per poter proseguire con un minimo di tranquillità il lavoro che fin qui abbiamo svolto".

Pier Luigi Trombetta