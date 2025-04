Unione Reno Lavino Samoggia. Piano per l’emergenza abitativa

Presentazione pubblica, oggi dalle 9.30 nel municipio di Zola, per il progetto sul tema dell’emergenza abitativa oggetto della convenzione sottoscritta da Asc-Insieme, Consorzio Arcolaio, Csapsa e Cadiai. Iniziativa dell’Azienda speciale per i servizi alla cittadinanza dei cinque comuni che fanno capo all’Unione Reno Lavino Samoggia, che prevede l’istituzione di sportelli per inquilini e proprietari, la disponibilità di sei nuovi appartamenti per la pre-autonomia, accordi con le associazioni di proprietari e coordinamento con il sistema di edilizia residenziale pubblica e privata. Oggi la presentazione dell’indagine ’Dall’emergenza abitativa al buon abitare’ con l’illustrazione dei risultati e delle azioni messe in campo nei territori di Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia.