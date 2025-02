"Unione? Se salta, servizi essenziali a rischio"

"Dalla parte dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua". A parlare è Michael Santi, consigliere dell’Unione e segretario del partito democratico di San Giovanni in Persiceto che entra nel merito del possibile scioglimento dell’ente. Deve essere approvato il bilancio di previsione lunedì prossimo e l’esito della votazione è incerto. Nel caso non dovesse passare la manovra economica, il presidente dell’Unione, il sindaco di Crevalcore Marco Martelli, ha già dichiarato che si vedrà costretto a passare le carte al prefetto con lo spettro del commissariamento e del possibile scioglimento dell’Unione. I sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano già organizzato un presidio sotto al municipio di Persiceto per sostenere l’Unione.

"Da anni – sottolinea Santi – il destino dell’Unione è in bilico, sospeso tra spinte centrifughe che privilegiano gli interessi dei singoli Comuni e la fatica di costruire un’identità condivisa. Come in ogni grande famiglia, trovare una sintesi è complesso, soprattutto quando i percorsi e le necessità divergono, spesso per ragioni comprensibili. Ma guardando oltre il presente, con quello sguardo lungo che ogni amministratore dovrebbe adottare, sciogliere l’Unione non sarebbe solo una scelta miope, ma anche profondamente dannosa". A parere di Santi, il primo e più immediato problema sarebbe l’aumento dei costi in capo a ogni singolo ente, un rischio insostenibile in un contesto di riduzione dei trasferimenti statali e di crescente difficoltà nel garantire servizi essenziali. "Eppure – continua il consigliere –, c’è un aspetto ancora più cruciale, meno tangibile ma ancor più evidente: il valore di una comunità che sceglie di restare unita, di affrontare insieme le sfide, di non disperdere quel patrimonio di collaborazione. Che, nonostante tutto, ha costruito negli anni. Perché smantellare è facile, ma costruire è il vero compito della politica".

E aggiunge: "Per questi motivi, come cittadini che vivono questo territorio e che desiderano per esso il meglio, indipendentemente da chi lo governa, ci auguriamo che le criticità di queste ultime ore possano trovare una soluzione e che prevalga la ragionevolezza. Solo così sarà possibile ridare, tutti insieme, nuovo slancio all’Unione, rafforzandola come strumento di crescita e di servizio per la comunità".

Pier Luigi Trombetta