Unione Terre d’Acqua in bilico: "Chiuderà l’ufficio del catasto"

"L’Unione di Terre di d’Acqua chiude l’ufficio del catasto: è il primo effetto concreto – e pesante – dell’uscita di Persiceto dall’ente". Lo sostiene la lista civica di minoranza in consiglio comunale, Idee in marcia per Persiceto e frazioni, con capogruppo Sara Accorsi. "Perché – dice Accorsi – l’Unione ha preso questa decisione? Perché, senza Persiceto, quel servizio non sta più in piedi. Sono i numeri a dirlo: su circa 400 pratiche gestite, 280 erano di Persiceto. Le restanti di tutti gli altri Comuni di Terre d’Acqua messi insieme. Era realistico pensare che l’Unione continuasse a sostenere un servizio usato quasi esclusivamente da chi ha scelto di andarsene?". A parere dell’esponente di minoranza, il paradosso è questo: chi più ne aveva bisogno, oggi resta senza. Che tradotto significa un servizio in meno per i persicetani. "Purtroppo – aggiunge –, siamo solo all’inizio; chi si aspettava un finale diverso, era un illuso". "Non andiamo avanti col servizio del catasto unificato in Unione – spiega Marco Martelli, presidente dell’Unione e sindaco di Crevalcore – perché coi numeri ci giocano contro, visto che i Comuni di Persiceto e Sant’Agata da gennaio non saranno più nell’Unione. E Persiceto aveva la maggioranza delle pratiche. Va detto che non licenziamo nessuno e la dipendente in servizio a questo ufficio sarà collocata altrove". "Per quanto riguarda il prossimo futuro dell’Unione – continua Martelli – stiamo valutando un piano economico che possa reggere. La prossima decisione è quella della nuova sede dell’Unione. L’altra priorità è conferire altre due funzioni essenziali per poter accedere ai fondi del Prt (Programma di riordino territoriale) regionale. Dobbiamo impostare altre due funzioni, oltre a quelle del personale e del Siat che abbiamo già. Stiamo pensando di assegnarne una alla Protezione civile mentre l’altra stiamo valutando. I fondi del Prt sono risorse utili per abbattere i costi".

Pier Luigi Trombetta