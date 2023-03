Unipol Arena, modifiche alla viabilità

Previsione di disagi per la circolazione oggi e domani per l’afflusso di persone ai concerti dei Maneskin. Una situazione che si ripeterà martedì prossimo per il concerto di Gianni Morandi. La polizia locale ricorda che in occasione di grandi eventi la viabilità nella zona di Unipol Arena e dei centri commerciali viene regolamentata. Le modifiche verranno indicate sul posto. Sono inoltre in vigore un’ordinanza antibagarinaggio e un’ordinanza che vieta l’introduzione di contenitori in vetro e di prodotti pirotecnici. Entra in funzione stasera anche la nuova zona a traffico limitato (Ztl) istituita dal Comune di Zola nelle vie di Riale più vicine all’Arena e attiva esclusivamente durante gli eventi in questa struttura con l’obiettivo di favorire la circolazione e la sosta dei residenti, per i quali sono stati predisposti i pass.