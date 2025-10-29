Unità cinofile, ricerca e soccorso. Test di specializzazione nei boschi

Lo scorso weekend al campo di addestramento loianese per le unità cinofile del Comitato di Bologna e nelle aree boschive limitrofe, si sono svolti gli esami di specializzazione di ricerca e soccorso in superficie delle Unità cinofile regionali della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento ha visto la partecipazione di 15 unità cinofile provenienti dai comitati dell’Emilia-Romagna e di 4 binomi ospiti dalla Lombardia. La sede territoriale Cri di Loiano del comitato di Bologna è stata l’orgogliosa ospitante di questo evento formativo. L’area, un tempo sede dell’ex campo sportivo di San Benedetto del Querceto (Monterenzio), è stata assegnata alla Croce Rossa Italiana proprio per le sue comprovate competenze nella gestione e rigenerazione di spazi abbandonati, trasformandola oggi in un luogo di formazione e crescita al servizio del territorio. Il sito è stato riqualificato e convertito in un moderno campo d’addestramento per unità cinofile, oggi riconosciuto come polo di eccellenza nella preparazione e nella formazione del personale CRI, non solo a livello regionale, ma anche interregionale. "La riqualificazione di quest’area – spiega il vicepresidente del comitato Cri di Bologna, Christian Sabbioni – è il simbolo di un impegno concreto per offrire ai nostri volontari spazi sicuri, funzionali e moderni, dove addestrare i binomi e garantire standard sempre più elevati nelle attività di soccorso". Durante il fine settimana, le unità cinofile hanno affrontato prove operative complesse, simulate in ambienti boschivi, volte a valutare la capacità dei cani di ricerca nel rintracciare persone disperse e la sinergia, la calma e la precisione dei conduttori nel gestire scenari reali di emergenza.

Le prove pratiche sono state integrate da valutazioni teoriche sui protocolli operativi della Cri, la normativa in materia di soccorso, la tutela del benessere animale e le procedure di sicurezza. "Dietro ogni cane operativo – ricorda il referente Cri di Bologna, Alessio Travagli – c’è un volontario che dedica tempo, passione e sacrificio per salvare vite. Questi esami rappresentano il momento in cui quell’impegno prende forma, si misura e si celebra".

Zoe Pederzini