L’Università non ti cambia la vita. O forse sì. Lo spot di Unibo

Bologna, 27 febbraio 2025 - L’Università di Bologna lancia oggi su tutti i suoi canali uno spot video per parlare a chi non sa se fare l’università, e per rilanciare il ruolo del sistema universitario del Paese.

Alcuni frame del video dello spot pensato dall'Università di Bologna per parlare a chi non sa se intraprendere o meno il percorso che porta alla laurea

Il video proietta futuri studenti e studentesse in una dimensione intima e accogliente, promuovendo l'iscrizione all'università come un passo da compiere mettendo al primo posto le proprie emozioni e inclinazioni.

“Si tratta di un messaggio semplice ma deciso a servizio del diritto allo studio e una presa di posizione urgente e attuale in risposta alla più diffusa narrazione che mette in discussione il valore della laurea e dell’esperienza universitaria”, fa sapere Unibo.

È la prima volta che l’Ateneo bolognese sceglie di creare una campagna di comunicazione articolata, sperimentando diversi formati e contenuti.

Partita ad aprile 2024 con il claim “L’università non ti cambia la vita. O forse sì”, la campagna ha mostrato online e attraverso affissioni in diverse città italiane, volti e storie di studentesse e studenti che liberamente hanno scelto di parlare della loro esperienza, senza tralasciare paure e incertezze, per dimostrare quanto questa scelta di vita sia comunque e sempre fondamentale e trasformativa.

Il messaggio e il linguaggio dello spot di Unibo

Il nuovo spot si inserisce come apice di questa campagna proponendo “un messaggio e un linguaggio nuovi, perché si allontana dal modo in cui le università sono solite presentarsi alla società”, spiega l’università.

Che si è chiesta come parlare alle giovani generazioni fuori dai luoghi comuni, come rispondere alle loro esigenze.

Senza promettere cose impossibili, l’Ateneo ha scelto “il registro dell’intimità, del racconto sottovoce e delicato, attento alla dimensione dell’incertezza e delle paure, alla fragilità ma anche all’enorme potenziale che ognuna e ognuno può dispiegare nella propria unicità”.

Il rettore Molari: “Iscriversi all’università, un passo da intraprendere con fiducia e consapevolezza”

Come afferma il Rettore Giovanni Molari: “Non parliamo di noi come istituzione. Non enumeriamo dati, ranking, eccellenze didattiche e di ricerca. In un'era caratterizzata dall’incertezza, che vede il nostro paese tra gli ultimi in Europa per numero di iscrizioni all’università, l'Ateneo ha scelto di offrire una visione di ampie prospettive: affrontare la vulnerabilità del nostro tempo promuovendo l'iscrizione all'università come un passo da intraprendere con fiducia e consapevolezza”.

"Sappiamo che non siamo perfetti, ma come istituzione pubblica ci impegniamo a sostenere le scelte, i sogni e le attitudini di potenziali studentesse e studenti come una comunità inclusiva che crede nel valore dei diritti e dell’accoglienza – conclude Molari – . Questa è una delle mission dell'università di Bologna e l’abbiamo messa al centro della nostra campagna di comunicazione”.

Di fronte a un mondo pieno di ‘gente che ti dice cosa fare’, l'Ateneo spinge quindi a un'importante riflessione: L’università non ti cambia la vita. O forse sì.