Giuseppe Tassi
Bologna
CronacaUniversità, l’Alma Mater si svela: i campus della Romagna aprono le porte al futuro
1 nov 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Università, l’Alma Mater si svela: i campus della Romagna aprono le porte al futuro

Da Forlì e Cesena a Ravenna e Rimini, fino agli ‘open day’ di Bologna. Quando ci sono: il calendario completo e l’offerta formativa

Il calendario completo con tutte le date per le giornate di orientamento targate Unibo; l’Università di Bologna propone un’offerta formativa ricca per tutti gli studenti

Bologna, 1 novembre 2025 – Il portale unibo.it è il principale punto di riferimento per chi sta pensando di iscriversi all’università e vuole entrare nel mondo dell’Alma Mater: al suo interno informazioni sempre aggiornate, i servizi disponibili e i contatti utili per ogni necessità, dai primi passi verso il mondo universitario al desiderio di approfondire la conoscenza dei corsi e delle procedure. Periodicamente, in attesa dell’evento di orientamento annuale che per il 2026 si svolgerà il 24 e il 25 febbraio, l’Università di Bologna organizza open day specifici per ogni corso (il calendario è sempre aggiornato sul sito open.unibo.it) e, in qualsiasi momento dell’anno, offre supporto personalizzato alle studentesse e agli studenti grazie al Servizio orientamento e ai tutor di accoglienza e orientamento. Vengono anche organizzati tour dei Campus di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e sono disponibili (su prenotazione) colloqui di orientamento alla scelta del corso di studio. Inoltre, attraverso l’app myAlmaOrienta, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e App Store, le future matricole potranno accedere sempre a tutte le informazioni relative all’offerta formativa, alle iniziative e ai servizi offerti dall’Ateneo, oltre che a un breve percorso per aiutarle nella scelta dei corsi di studio.

Continua a leggere questo articolo

