Università di Bologna, la classifica la mette al primo posto in Italia

Bologna, 28 gennaio 2025 – L’Università di Bologna è per sei volte al primo posto in Italia nella nuova edizione della classifica Times Higher Education by Subject: un risultato che rende l’Alma Mater l’ateneo con il maggior numero di primati a livello nazionale.

I sei primi posti italiani riguardano: Economia, Medicina, Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, Scienze naturali (life sciences) e Scienze sociali

Non solo: l’Università di Bologna compare due volte tra i primi 50 atenei al mondo, con giurisprudenza, al 38° posto, e con studi umanistici (arts and humanities), al 43° posto, mentre raggiunge la posizione 92 per economia (business and economics) e la posizione 94 nell’ambito informatica (computer science).

Da segnalare anche i piazzamenti tra le prime 200 posizioni della classifica mondiale per Medicina, Scienza dell’educazione, Scienze naturali, Psicologia e Scienze sociali.

Nel complesso, l'Alma Mater compare nella top 300 di tutte le 11 discipline considerate, a dimostrazione della propria ampia caratterizzazione multidisciplinare.

Rispetto allo scorso anno, l’Alma Mater migliora il suo piazzamento in molte discipline. A partire da arts and humanities, che raggiunge la top 50 della classifica scalando 13 posizioni. Ma guadagna posizioni anche business and economics e computer science, che entrano così nella top 100 della classifica, insieme a psicologia (che passa nella fascia 151-175) e Life Sciences (che raggiunge la fascia 176-200).

Il Times Higher Education World University Rankings by Subject 2025 utilizza i dati del world ranking THE, pubblicato a ottobre 2024, che ha visto l’Università di Bologna al primo posto in Italia per il quinto anno consecutivo e al 146° posto a livello mondiale.