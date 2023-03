Università da scoprire La guida è il Rettore

"Mi hanno fatto studiare, con scarso risultato, ma ci proverò". Parola del Rettore Giovanni Molari, che sabato si trasformerà per la prima volta in cicerone, in occasione delle Giornate Fai di Primavera che il 25 e 26 marzo aprono le porte della nostra Università. Quindi alle 10 Molari condurrà la prima visita al Rettorato dell’Università, all’interno di quella che fu la Ca’ Grande, residenza primaria del ramo capostipite della famiglia Malvezzi, marchesi di Castel Guelfo dell’Ateneo. L’edificazione del palazzo, il cui accesso principale si trova all’odierno numero 4 di Largo Trombetti, ha inizio nel 1444 ad opera di Gaspare Malvezzi e sarà il figlio Virgilio a promuoverne l’ampliamento nel 1466. I visitatori potranno ammirare la neoclassica sala degli Stucchi, godersi i ritratti dei rettori del passato illuminati dalle rinascimentali finestre del palazzo ho godere della storica quadreria settecentesca dei ritratti di scienziati e uomini illustri.

Dopo questa visita guidata speciale, i ciceroni saranno altri professori, Simona Tondelli, Federico Condello, Giuliana Benvenuti, Maria Letizia Guerra, Sonia Cavicchioli, Lucia Corrain e Roberto Balzani, presidente di Sma, Sistema Museale d’Ateneo. E sono tanti altri gli spazi che aprono. C’è ad esempio la Palazzina della Viola in via Filippo Re 2, luogo di delizie per la famiglia Bentivoglio a partire dalla fine del XV secolo, ancora oggi circondato da un incantevole giardino.

Ma è il contenuto che delizierà i visitatori e tra l’arte visibile, al piano terra, dove un tempo c’erano cucina e ambienti di servizio, si conservano straordinari frammenti di pittura dell’Aspertini. Poi l’Accademia delle Scienze, la biblioteca Universitaria. C’è poi anche un filo rosso che unisce l’Alma Mater alla pianura, perché a Sala Bolognese (via Conte-Frazione Bagno di Piano) si potrà scoprire l’edificio cinquecentesco acquistato dalla famiglia Zambeccari nel 1675 e per questo conosciuto come Palazzo Zambeccari. Fino a qualche tempo fa era di proprietà della famiglia Fanti Melloni, che lo ha lasciato alla nostra Università: non è necessaria la prenotazione e le visite sono sabato dalle 14,30 alle 18 e domenica 10,30-12,30 e 14-18. L’Alma Mater ci porta fino in Romagna, dove a Predappio sarà possibile visitare le ex Gallerie Caproni costruite negli anni Trenta, sede dell’Aeronautica Predappio, che oggi ospitano i laboratori universitari del progetto Ciclope.

