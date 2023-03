Unibo, la proposta dei comitati: "Patto di convivenza con gli studenti"

Università, la proposta dei comitati "Patto di convivenza con gli studenti"

Bologna, 17 marzo 2023 – Un patto tra studenti e città "che aiuti a migliorare l’integrazione coi residenti". È quanto proporranno i comitati di piazza Verdi, Aldrovandi e via Petroni al Rettore Giovanni Molari nell’incontro in programma il prossimo 25 marzo a cui parteciperanno anche l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, il professore di economia politica dell’Unibo, Pier Giorgio Ardeni e l’assessore all’Urbanistica ed edilizia privata del Comune, Raffaele Laudani. I punti salienti riguarderanno la riduzione di scritte e graffiti sui muri provando a siglare un protocollo Università-studenti "che indichi spazi idonei alla diffusione di informazione da parte dei collettivi". Non solo. Tra le proposte più interessanti c’è senza dubbio quella legata alle feste di laurea in piazze come Scaravilli, Santo Stefano, Aldrovandi e Verdi, storici punti di ritrovo degli universitari per i festeggiamenti della ‘corona d’alloro’. Secondo i comitati, in quei luoghi se ne fanno troppe, per questo sarebbe meglio trovare "altri spazi dedicati evitando uso di materiali nocivi al pubblico decoro". Largo a iniziative culturali che coinvolgano i residenti della zona universitaria cercando, dall’altra parte, di portare avanti la lotta all’abbandono di bottiglie di vetro e plastica nelle piazze e nelle strade, al troppo rumore in occasione di...