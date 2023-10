Universitari e caroaffitti, c’è una vera soluzione?

A proposito del caro affitti nel centro di Bologna, vorrei far presente agli universitari che esiste anche l’hinterland dove i prezzi sono più contenuti. Il problema esiste solo ora? Non era il caso di informarsi? Inoltre non è obbligatorio laurearsi, esistono anche altre strade, altri mestieri. Io e mio fratello, abbiamo affrontato l’ Università lavorando e studiando. Quindi è possibile risolvere i problemi, senza aspettare che lo facciano gli altri.

Giampaolo Corsini