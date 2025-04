Universo social, opportunità e rischi per i giovani

L’intelligenza artificiale (AI) è sempre più presente nella nostra vita, influenzando il modo di studiare, comunicare e divertirsi. Strumenti come Chat Gpt aiutano a cercare informazioni, scrivere testi per la scuola, ma spesso vengono usati in modo scorretto, copiando senza rielaborare. Anche i social come TikTok e Instagram sfruttano l’AI per suggerire video in base ai nostri interessi, rendendo l’esperienza più coinvolgente. Permettono di stare in contatto con gli amici, ma possono anche creare dipendenza e ridurre la concentrazione. Inoltre, esistono rischi come la condivisione involontaria di dati personali o l’influenza di modelli di bellezza irraggiungibili, che possono avere un impatto negativo sulla nostra autostima.

Vediamo immagini di corpi perfetti che possono farci sentire insicuri e portarci a confronti continui. Questo problema colpisce soprattutto le ragazze, che possono sviluppare insoddisfazione verso il proprio aspetto.

È importante usare l’AI con consapevolezza, sfruttandone i vantaggi senza sottovalutare i rischi. Dobbiamo imparare a proteggere la nostra privacy e a distinguere la realtà dalla finzione, evitando di lasciarci ingannare dai contenuti che vediamo online. L’AI è uno strumento utile, ma solo se usato con senso critico e responsabilità.

Francesca Franzoso (3C) Vignetta di Dinari Ouassim (3C)