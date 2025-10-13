Uno Bianca, 30 anni dopo. I famigliari delle vittime: “Basta silenzi, continuiamo a cercare la verità”

Bologna, 13 ottobre 2025 - Si rinnova la profonda commozione per le vittime della Uno Bianca alla cerimonia di oggi nel Giardino di viale Lenin. Sono stati 23 i morti, 114 i feriti e 102 le azioni criminali della banda della Uno Bianca tra l’Emilia-Romagna e le Marche in sette e anni e mezzo, tra il 1987 e il 1994. Presenti, questo pomeriggio, il presidente dell'associazione dei familiari Alberto Capolungo (figlio di Pietro, ucciso assieme a Licia Ansaloni nell'armeria di via Volturno il 2 maggio 1991) e i tanti parenti delle vittime.

La commemorazione delle vittime della Uno Bianca 30 anni dopo

La sorella di Stasi

C'è chi è venuto da lontano, come Carmela Stasi, sorella di Cataldo, uno dei carabinieri uccisi a Castelmaggiore, che con i suoi familiari è salita da Bari: "Seicento chilometri per essere qui, una grande fatica, ma ci siamo sempre stati e vogliamo esserci. Ogni volta, però, è un tuffo al cuore per noi". Vengono qui a Bologna due volte l'anno, il 13 ottobre - data scelta per ricordare tutte le vittime - e il 20 aprile, giorno dell'uccisione di Cataldo.

“I Savi non erano soli, qualcuno è rimasto impunito” "Questi assassini hanno terrorizzato per anni le nostre comunità, seguendo un disegno criminale e terrorista volto a destabilizzare la nostra società e i nostri valori – dice Stefano Tura (Rai Emilia-Romagna) dal palco, accanto al monumento dedicato alle 23 vittime -. La storia della banda della Uno Bianca si porta dietro un carico enorme di responsabilità, passate e presenti. Le responsabilità di chi, allora, non ha saputo indagare, non ha saputo, o voluto, guardare all’interno del proprio ambiente, ha sbagliato le evidenze” e “ha agito sulla base di pregiudizi e preconcetti. E la responsabilità di chi, ancora adesso, tace, per paura o per connivenza. Che i fratelli Savi e i loro complici non fossero soli è una certezza. Che ci sia qualcuno che, non solo ha partecipato ai crimini, ma che ha agito dietro le quinte, lo dicono le carte e l’esame dei fatti. Qualcuno che è rimasto impunito. Da trent'anni su questa tragica vicenda è calato il silenzio, si è preferito accettare la comoda verità del gruppo isolato di assassini spietati che agivano unicamente per i loro interessi criminali. Questa versione dei fatti non va bene. Continueremo fino all’ultimo a cercare la verità", chiude Tura.

I nomi di tutte le vittime

"Anche quest'anno siamo qui a ricordare le 23 vittime uccise dall'87 al '94 – dice Capolungo -. Ce ne sono alcune che non vengono mai ricordate, se non in questa occasione. Per cui vi chiedo un po' di pazienza”. E, lentamente e con attenzione, inizia a leggere tutti i nomi, con data e luogo dell'omicidio. Poi, un minuto di silenzio. Gli occhi di molti diventano lucidi.

Il cordoglio della politica

"Un pensiero riconoscente a voi - le parole della vicesindaca Emily Clancy -, perché insieme a voi teniamo il filo della storia, la memoria non è solo celebrazione, ma un'azione concreta e collettiva. Abbiamo vissuto veramente un periodo di terrore. La violenza arrivò anche dall'interno dello Stato, da chi portava la divisa, questo fu un trauma per la comunità. Come si trasforma quello sgomento in consapevolezza? Ricordare quegli anni serve a fare in modo che non ripeta, ma anche a fare in modo che ogni cittadino sia parte attiva. Oggi sono 30 anni dalla nascita dell'associazione dei familiari. Grazie. Senza sul visto lavoro, la memoria collettiva sarebbe molto più fragile". Maurizio Fabbri, presidente dell'assemblea legislativa, dice ai familiari: “Non siete soli, venerdì abbiamo sottoscritto con Capolungo un protocollo d'intesa. Quanto accaduto deve darci la possibilità di riflettere su quanto ancora non è stato scoperto. La storia è talmente assurda che ha tanti lati oscuri". Ringraziamenti dal palco arrivano anche a Rosanna Zecchi (moglie di Primo Zecchi), presente tra il pubblico, che per tanti anni con coraggio ha guidato l'associazione.

La storia dell’associazione

"Quest'anno la nostra associazione compie 30 anni, fu fondata in quel di Rimini dopo la cattura dei Savi - racconta Capolungo -, centinaia di persone che non si conoscevano si ritrovarono insieme" a lottare per lo stesso obiettivo. "E ci tocca ancora lottare su più fronti. Su quello giudiziario, siamo in attesa delle nuove indagini. Procedono, ma nessuna indiscrezione è possibile. Sappiamo quasi tutto su come avvennero quei singoli episodi e crimini, ma molti di questi restano incomprensibili e oscuri. Perché gli omicidi di Castelmaggiore, al Pilastro, in via Volturno, e le esecuzioni al campo nomadi, di inermi cittadini extracomunitari? Noi sappiamo bene la differenza tra chi ha sbagliato i processi - stavano per finire in galera i cosiddetti 'pilastrini' -, poi è stata fatta una ricostruzione enorme".

Le nuove indagini e la speranza di una svolta

E ora sperano che con le nuove tecnologie (le analisi al Ris sarebbero ormai alle battute finali) possa arrivare una vera svolta su tutti questi casi aperti. "Bisogna sapere guardare all'interno del proprio gruppo e non pensare che sono tutte brave persone, che bisogna lavorare bene, che non bisogna farsi i fatti propri, ma reagire di fronte alla violenza. Se queste semplici norme fossero state rispettate, molti crimini della Uno Bianca potevano essere evitati". Una memoria che deve arrivare soprattutto ai giovani: "E' per loro che bisogna impegnarsi. Ancora oggi, vado nelle scuole" a parlare con i ragazzi. "Questi banditi hanno cambiato la percezione di questa città, si aveva paura di andare a fare la spesa, di andare alle Poste. Il risultato è stato il terrore".

Capolungo ricorda poi le iniziative in partenza sulla storia della Uno Bianca, con incontri, mostre, spettacoli e un sito web. Per non dimenticare tutto questo. Presenti anche Paolo Lambertini, presidente associazione Vittime 2 agosto, e Daria Bonfietti, presidente associazione familiari vittime di Ustica.