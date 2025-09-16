"Uno Bianca, agguati pianificati. Lo confermano i testimoni"

"Alcuni testimoni hanno iniziato a parlare con gli inquirenti, dando conferme significative del fatto che gli eccidi di Castel Maggiore, del Pilastro e di via Volturno siano stati degli agguati pianificati nei dettagli". Lo spiega l’avvocato Alessandro Gamberini, che assieme al collega Luca Moser, ha redatto l’esposto dei famigliari delle vittime, che ha portato alla riapertura delle indagini su complici e mandanti della banda della Uno Bianca. Indagine affidata a Ros e Digos e coordinata dai pm Lucia Russo e Andrea De Feis. Ieri, Ludovico Mitilini, fratello del carabiniere Mauro, ucciso in via Casini il 4 gennaio del 1991, aveva parlato di uno squarcio "nel muro di omertà che per troppi anni ha accompagnato il terrore della Uno Bianca". Che in 7 anni si tradusse in 23 innocenti trucidati e 103 feriti.

"Stanno emergendo – dice l’avvocato Gamberini – complicità e complessità, che allora nessuno volle ammettere. Ci furono depistaggi ed errori giudiziari. E anche per questo, la vecchia indagine fu monca". Apparati deviati, con il ruolo dell’ex carabiniere Domenico Macauda (già condannato per depistaggio) a fare da "filo conduttore – continua il legale dei famigliari –. Questa indagine è difficile per il tempo trascorso dai fatti e legittimata dalla ricerca dei complici della banda dei Savi negli omicidi: adesso aspettiamo l’esito degli accertamenti irripetibili e delle prove scientifiche. Il tempo è maturo perché emerga la verità su mandanti e complici".

Nicoletta Tempera