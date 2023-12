Uno Bianca, Castel Maggiore commemora le vittime Luigi Pasqui e Paride Pedini

Il Comune di Castel Maggiore oggi ricorda Luigi Pasqui e Paride Pedini, vittime della banda della Uno Bianca, assassinati il 27 dicembre 1990. Il programma della commemorazione prevede, alle 10, il ritrovo nei pressi del monumento alle vittime in via Resistenza (Trebbo di Reno). Intervengono la sindaca Belinda Gottardi e Rosanna Zecchi presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime. A seguire, in via dell’Artigiano, deposizione di fiori sulla lapide commemorativa di Paride Pedini; quindi in via Galliera - fronte Villa Zarri - deposizione di fiori sulla lapide commemorativa di Luigi Pasqui.

"L’omaggio alla memoria di Luigi Pasqui e Paride Pedini – dice Gottardi - si tiene nel 33esimo anniversario della scomparsa, nei luoghi dove i due cittadini di furono assassinati: la stazione di servizio sulla Provinciale Galliera, dove Luigi Pasqui fu freddato durante una rapina; e a Trebbo di Reno, davanti all’abitazione di Pedini, sfortunato testimone del cambio di vettura da parte dei banditi".L’anno scorso, alle due vittime erano state intitolate due piste ciclabili realizzate nei pressi dei luoghi interessati dagli eventi.

p. l. t.