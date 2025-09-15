“Uno Bianca, rotto il muro d’omertà”. Caccia ai complici dei Savi, i testimoni iniziano a parlare

Bologna, 15 settembre 2025 – “Finalmente quel muro di omertà che per anni ha accompagnato l’Uno Bianca sta cedendo”. Ludovico Mitilini, fratello di Mauro, il carabiniere trucidato dai fratelli Savi al Pilastro la sera del 4 gennaio del 1991, è con “il cuore pieno di speranza”. Per l’intitolazione della caserma di via Casini. E perché l’indagine bis sulla banda, aperta a seguito dell’esposto presentato dai famigliari, starebbe ingranando la marcia giusta. Dalle indiscrezioni che trapelano, elementi importanti starebbero emergendo sia dagli esami irripetibili del Dna, sia dalle testimonianze acquisite in questi mesi. Testimoni vecchi e nuovi, semplici cittadini e appartenenti alle forze dell’ordine che oggi starebbero fornendo agli inquirenti scenari nuovi di indagine. Rompendo, appunto, quel “muro di omertà sul terrore alimentato dalla banda. Ros e Digos – dice Mitilini – lavorano in tandem e siamo fiduciosi che arriverà la verità completa. Il nostro fondato sospetto è che ci siano complici e mandanti ancora da individuare”.

E Mitilini, tornando sulle parole pronunciate dal comandante generale dell’Arma all’inaugurazione della caserma del Pilastro, intitolata proprio a suo fratello Mauro e ai suoi colleghi Otello Stefanini e Andrea Moneta, si dice anche “contento che il generale Salvatore Luongo veda anche lui dell’altro rispetto a quanto ricostruito nella sentenza del ’97 sull’eccidio”, che stabilì che i carabinieri erano stati uccisi per sottrarre loro le armi. “Una sentenza – dice ancora Mitilini – che cristallizzò come i militari siano stati vittime di un agguato. E questo è un punto fermo, stabilito da perizie e testimonianze. Ci sono però aspetti che devono essere ancora approfonditi. Come il movente, che i giudici del ’97 legarono al furto delle armi dei carabinieri: armi che invece i Savi, che avevano un arsenale, lasciarono lì. Quella del Pilastro fu un’azione pianificata nei dettagli con armi potenti, travisamenti e il kerosene per cancellare le tracce. E resta da capire perché mio fratello, Stefanini e Moneta si trovassero lì. Chi aveva detto loro di lasciare il presidio fisso davanti alle scuole Romagnoli, dove dovevano rimanere come da ordinanza del questore? Il foglio di servizio avrebbe potuto rispondere a questa domanda. Ma non è stato ritrovato”.

Vuoti che la nuova indagine sta cercando di colmare, con gli avvocati dei famigliari, Alessandro Gamberini e Luca Moser, impegnati “in un’attività incessante di indagini, presenziando agli esami irripetibili” disposti dalla Procura, che ha chiesto di analizzare, alla luce delle nuove tecnologie, materiale repertato tra le stragi di Castel Maggiore, via Volturno e Pilastro. “Siamo contenti – dice ancora Mitilini – per l’intitolazione della caserma, per cui ringraziamo il Comune, l’Arma e le istituzioni, che hanno onorato la memoria e il sacrificio di tre giovani carabinieri, oggi monito per le nuove generazioni. Carabinieri che diedero la vita, ma non si arresero e fino all’ultimo furono all’altezza della situazione, nonostante colpiti alle spalle da una pioggia di proiettili: risposero al fuoco con la pistola di ordinanza e la mitragliatrice M12, tanto che quasi esanimi riuscirono a colpire Roberto Savi. Cn quel proiettile che porta ancora nel fianco”.