Bologna, 13 ottobre 2020 - La commemorazione delle vittime della banda della Uno Bianca a Bologna, è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime della pandemia da Covid-19.

La presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime Rosanna Zecchi, ha così aperto il ricordo delle 24 persone uccise per mano del gruppo guidato dai fratelli Savi che, tra il 1987 e il 1994, terrorizzò Bologna, la Romagna e le Marche. Accanto a Zecchi il sindaco di Bologna Virginio Merola e il vicepresidente dell'Associazione dei familiari delle vittime Alberto Capolungo che ha annunciato il progetto della memoria: una mappa per raccontare i delitti di quegli anni. Dopo avere letto un messaggio di saluto del sostituto procuratore generale Valter Giovannini, magistrato che all'epoca dei fatti coordinò le indagini e condusse l'accusa nei processi bolognesi contro la banda, che non poteva essere presente alla cerimonia, Capolungo ha spiegato che "ogni monumento commemorativo racconterà un pezzo della storia tramite un codice, un 'QRCode': con uno smartphone si potrà conoscere la storia e sarà utile anche le scuole. La memoria deve aiutare perché fatti simili non accadano mai più".

Mappa digitale per non dimenticare

L'associazione affida alle nuove tecnologie il compito di non dimenticare rivolgendosi in modo particolare ai giovani. "Non c'è nessuna memoria - ricorda la consigliera regionale Marilena Pillati - se non riusciamo a coinvolgere in modo pieno le nuove generazioni". Anche la richiesta di digitalizzazione degli atti, come spiegato da Rosanna Zecchi, si inserisce in questo solco. "Attraverso l'analisi informatica - spiega intervenendo alla cerimonia - speriamo di fugare ogni dubbio sulla natura della banda della Uno Bianca".

"Come avvenuto per chiarire definitivamente la matrice fascista della Strage del 2 agosto 1980, - aggiunge - attraverso la digitalizzazione degli atti e la loro analisi, abbiamo avviato le richieste per la digitalizzazione degli atti dei nostri processi. Come atto dovuto alla storia dei nostri territori, perché sia accessibile a tutti. Speriamo così di chiarire ogni aspetto di ciò che avvenne in quegli anni".

"Eva Mikula ci lasci in pace"

"Noi siamo stanchi di tutte queste richieste che ci fa Eva Mikula, forse per farsi pubblicità. Siamo stanchi: ci coinvolge in cose in cui noi non c'entriamo niente. Se lei ha qualcosa da dire vada nelle Procure. Prima voleva fare parte dell'associazione, poi ha scritto una lettera ai giornali, ora è arrivata una lettera da un suo amico: io non ne posso più, noi non ne possiamo più". Così Rosanna Zecchi, oggi pomeriggio, alla commemorazione, ha replicato alla ex compagna di Fabio Savi.

In una lettera indirizzata a luglio all'allora pm di Rimini Daniele Paci e ai poliziotti Luciano Baglioni e Pietro Costanza, Mikula ha chiesto protezione e aiuto. Ora a quanto pare all'associazione è arrivata una lettera da un giornalista ungherese che sostiene di avere informazioni sul ruolo avuto dalla donna nella cattura del gruppo criminale, nel 1994.



"Smetta di coinvolgerci, impari a lasciarci fuori dalle sue richieste se ha cose da dire vada in Procura - ha aggiunto Zecchi - lei ha timore della scarcerazioni, probabilmente vicine. Effettivamente anche noi abbiamo timore che escano dei delinquenti senza scrupoli che riteniamo pericolosi per la società e per noi tutti. Riteniamo necessario che nel concedere gli sconti di pena i magistrati di sorveglianza tengano sempre presente il loro reiterare nel tempo dei reati. Il loro non pentirsene mai se non dopo i primi dieci anni di detenzione trascorsi i quali si possono godere di sconti di pena o permessi premio".