Uno Bianca, il dolore e la rabbia. Nuove indagini, i parenti sperano: "Ci attendiamo una svolta a breve"

Occhi lucidi, abbracci commossi, voci che tremano, ancora una volta, nel ricordare le vittime della Uno Bianca. Ieri la cerimonia in viale Lenin. Sono stati 23 i morti, 114 i feriti e 102 le azioni della banda della Uno Bianca tra l’Emilia-Romagna e le Marche in sette e anni e mezzo, tra il 1987 e il 1994. Presenti il presidente dell’associazione familiari Alberto Capolungo (figlio di Pietro, ucciso assieme a Licia Ansaloni nell’armeria di via Volturno il 2 maggio 1991) e i parenti delle vittime. C’è chi viene da lontano, come Carmela Stasi, sorella di Cataldo, uno dei carabinieri uccisi a Castelmaggiore. È salita da Bari: "Seicento chilometri, una grande fatica, ma ci siamo sempre stati e vogliamo esserci. Sono passati 37 anni. Ma ogni volta per noi è un tuffo al cuore". Vengono due volte l’anno, il 13 ottobre - data scelta per ricordare tutte le vittime - e il 20 aprile, giorno dell’omicidio di Cataldo.

"Che i fratelli Savi e i loro complici non fossero soli è una certezza. Che ci sia qualcuno che ha partecipato ai crimini e ha agito dietro le quinte, lo dicono le carte e l’esame dei fatti. Qualcuno che è rimasto impunito – così Stefano Tura (Rai Emilia-Romagna) dal palco –. Da 30 anni su questa tragica vicenda è calato il silenzio, si è preferito accettare la comoda verità del gruppo isolato di assassini spietati. Questa versione non va bene. Continueremo fino all’ultimo a cercare la verità". "Anche quest’anno siamo qui a ricordare le 23 vittime – spiega Capolungo –. Ce ne sono alcune che non vengono mai ricordate. Per cui vi chiedo un po’ di pazienza". E legge tutti i nomi, con data e luogo dell’omicidio. Poi, un minuto di silenzio. "Grazie - le parole della vicesindaca Emily Clancy – perché con voi la memoria" diventa "un’azione concreta e collettiva. "Non siete soli – dice loro Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa –. Quanto accaduto deve farci riflettere su quanto ancora non è stato scoperto". Ringraziamenti dal palco anche a Rosanna Zecchi (moglie di Primo Zecchi), che per tanti anni con coraggio ha guidato l’associazione. "La nostra associazione compie 30 anni, fu fondata in quel di Rimini dopo la cattura dei Savi – dice Capolungo –. E ci tocca ancora lottare su più fronti. Siamo in attesa delle nuove indagini. Perché gli omicidi di Castelmaggiore, al Pilastro, in via Volturno, e le esecuzioni al campo nomadi, di inermi cittadini extracomunitari?" E ora sperano che con le nuove tecnologie (le analisi al Ris sarebbero alle battute finali) possa arrivare una svolta. Presenti anche Paolo Lambertini (vittime 2 agosto) e Daria Bonfietti (vittime di Ustica).