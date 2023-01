Uno Bianca, il governo si muove Bignami: "Al lavoro per la verità"

di Nicoletta Tempera "La mia speranza è di sapere la verità, prima di andare a raggiungere mio figlio". Anna Maria Stefanini lo chiede da trentadue anni. Quanto basta, perché siano maturi i tempi per desecretare tutti gli atti relativi a quel periodo di terrore. Un appello raccolto dal viceministro Galeazzo Bignami, ieri mattina presente alla cerimonia al Pilastro: "I familiari hanno perfettamente ragione, è necessario fare il possibile per ricostruire una pagina oscura della nostra storia", ha spiegato Bignami che si è intrattenuto a parlare con Alessandro Stefanini, fratello del carabiniere Otello. Alessandro, con Ludovico Mitilini e Alessandra Moneta, aveva chiesto pubblicamente un intervento, in questo senso, della premier Giorgia Meloni. "Temo sia vera l’affermazione che tutto ciò che è accaduto non può essere accaduto senza delle coperture. Bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità di dirlo: ora bisogna anche comprendere il livello di profondità di quelle coperture e dobbiamo impegnarci per farlo", ha detto il viceministro, che spiega come ci sia "una richiesta di desecretazione degli atti che credo vada affrontata e risolta", perché qualora ci siano atti ancora coperti poterli studiare è "fondamentale per arrivare alla verità: ne parlerò con il presidente Meloni, per i familiari, ma anche per...