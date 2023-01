Uno Bianca, la svolta Digitalizzati tutti gli atti "Passo verso la verità"

di Nicola Bianchi

Si commuove Rosanna Zecchi perché "oggi per noi è un giorno fortunato". Quello del conclusione della digitalizzazione degli atti processuali relativi agli orrori della banda della Uno Bianca. "In ogni episodio di questa storia – aggiunge la presidente dell’Associazione dei parenti delle 24 croci e degli oltre 100 feriti – c’è qualcosa che non torna. Ci siamo detti: ‘proviamoci’. Se ci fosse qualcos’altro, è giusto che i killer paghino per il troppo male commesso a persone innocenti. Io, che da 25 anni sono presidente, dico che è stata durissima arrivare al risultato odierno. Non pensavo potessimo farcela".

I numeri: 277 faldoni, 11 allegati, 260mila immagini a disposizione, da giugno, di studiosi, magistrati, avvocati e che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000. Ovvero, dalle prime fasi dell’inchiesta fino al dibattimento in Cassazione. "Abbiamo integralmente riversato – spiega il procuratore Giuseppe Amato – tutto il materiale presente in Procura (oltre a quello in tribunale, ndr). Senza riserve". Proprio in via Garibaldi resta aperta l’inchiesta contro ignoti e senza ipotesi di reato dopo gli esposti depositati dal giornalista e scrittore Massimiliano Mazzanti e l’intercettazione, pubblicata dal Carlino, del padre di Simonetta Bersani, la superteste che accusò i Santagata per la strage del Pilastro. "Atti – prosegue Amato – che abbiamo il dovere di verificare per capire se esiste qualcosa di processualmente spendibile. Ma da parte nostra non possiamo permetterci di fare la storia o correre il rischio di creare confusione nel rispetto delle vittime".

Durante l’incontro in Regione con i media, non erano presenti le Procure di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro, i territori insieme a Bologna in cui la banda dei Savi agì, ma Amato precisa: "Nella storia di questo processo, indiscutibilmente, non poteva non emergere un difetto di coordinamento, che sicuramente c’è stato tra forze di polizia e Autorità giudiziarie. Ma questo è il passato, oggi il coordinamento c’è".

Dopo la digitalizzazione dei processi sulle stragi alla stazione e sull’Italicus, "questo è un importante segnale – così il governatore Stefano Bonaccini – per riaffermare il nostro impegno per non dimenticare". Sulla stessa linea il sindaco Matteo Lepore: "Bologna diventa fondamentale, a storia deve essere raccontata nel dettaglio".

L’intervento, sostenuto da viale Aldo Moro, è stato reso possibile grazie all’enorme lavoro fatto dall’Archivio di Stato. "L’operazione – dice il vicedirettore Massimo Giansante – è iniziata con due sopralluoghi nel 2020 e 2021 in Tribunale e Procura. E’ stata ricreata l’esatta sequenza dei documenti, poi scansionati uno a uno". Intanto Fabio Savi, detenuto dal 1994, ha impugnato il rigetto della richiesta di lavoro esterno. Ieri la discussione del reclamo, i giudici si sono riservati.