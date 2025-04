Uno Bianca, l’eccidio dei carabinieri 37 anni fa

Oggi a Castel Maggiore si tiene la commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi, nel 37esimo anniversario dell’eccidio dei due giovani carabinieri per mano della banda della Uno Bianca dei fratelli Savi. Il programma dell’evento vede alle 18 la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di sant’Andrea, via della Chiesa. Successivamente, alle 19, ‘Onori ai caduti’ nei pressi del Cippo commemorativo (via Gramsci, stazione ferroviaria Castel Maggiore). A seguire raccoglimento nel parco sportivo Erriu e Stasi, via Lirone 46.

"Il 20 aprile 1988 – ricorda l’amministrazione comunale – Castel Maggiore assisteva attonita all’assassinio dei carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi a opera della banda della uno bianca, in un agguato che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva del territorio castellano. Il ricordo dei due giovani militari (24 anni Erriu, 22 anni Stasi) unirà, oltre all’amministrazione comunale di Castel Maggiore, i familiari, i vertici dei dell’Arma dei carabinieri, le rappresentanze istituzionali".

"Cataldo Stasi – si legge ancora nella nota – viene ricordato nella natia Ruvo di Puglia, dove pochi giorni fa gli è stata intitolata una caserma dei militari dell’Arma; Umberto Erriu vive nel ricordo dei parenti di Oristano". Il 20 aprile 1988, Umberto Erriu e il collega Cataldo Stasi furono assassinati dalla banda della Uno Bianca durante un controllo di routine. I due militari dell’Arma stavano verificando una Fiat Uno sospetta con tre individui a bordo quando furono colpiti da un volume di fuoco impressionante. A Castel Maggiore la banda della Uno Bianca perpetrò anche un’altra impresa criminale: il 27 dicembre 1990 Luigi Pasqui e Paride Pedini furono assassinati a sangue freddo. Luigi Pasqui, commerciante di vernici di 50 anni, venne freddato durante una rapina alla stazione di servizio sulla provinciale Galliera, dove si era fermato per far lavare l’auto. Poco dopo a Trebbo venne ucciso Paride Pedini, 33 anni artigiano. Mentre si sta recando al bar diventò testimone scomodo del cambio di vettura da parte dei banditi. Non va dimenticato che il gruppo dei fratelli Savi tra Emilia-Romagna e Marche, nel periodo che va dal 1987 al 1994, commise 103 crimini, provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114.

A Castel Maggiore, alle commemorazioni che si sono sempre organizzate, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale sono presenti i familiari, i vertici dei carabinieri, le rappresentanze istituzionali di prefettura, magistratura, polizia, Città metropolitana di Bologna. Celebrazioni come quella odierna ricordano un fatto. Ma debbono certamente servire a tenere viva la memoria di tutte le vittime delle forze dell’ordine.

p. l. t.