Uno bianca, Occhipinti patteggia due anni per maltrattamenti sulla compagna

Bologna, 8 giugno 2023 – Due anni, la pena minima prevista, per avere maltrattato la ex compagna: è quella che ha patteggiato Marino Occhipinti, l’ex vice-sovrintendente della Narcotici di Bologna e soprattutto ex componente della banda della Uno Bianca, condannato all’ergastolo per l’omicidio della guardia giurata Carlo Beccari, 26 anni appena, il 19 febbraio 1988.

Una decisione, quella del patteggiamento, accolta dal gup del tribunale di Padova (città in cui Occhipinti è detenuto) dopo la richiesta presentata dai suoi avvocati Milena Micele e Rossella Damiani d’accordo con il procuratore capo facente funzioni Valeria Donatella Sanzari, e definita "non scontata" dal difensore Micele: "È un dato significativo che si sia acconsentito alla pena minima prevista – sottolinea infatti la legale –. Ora il nostro assistito potrà superare questo gravoso capitolo, che ha deciso di lasciarsi alle spalle al più presto chiudendolo in questo modo, nonostante si professi da sempre innocente, e dedicarsi al futuro".

In primis alla battaglia contro la revoca della liberazione condizionale, beneficio di cui Occhipinti avrebbe dovuto godere dal 4 ottobre dell’anno scorso e che invece gli fu revocato dal tribunale di Padova, con successiva conferma dalla Corte di Cassazione che respinse il ricorso della difesa, dopo che appunto l’ex poliziotto fu denunciato dalla compagna. La quale lo accusò di averla maltrattata a lungo, fino a mandarla in ospedale, il 24 marzo 2022, con contusioni dichiarate guaribili in sei giorni. I due anni patteggiati tengono conto della riduzione di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato prescelto dall’imputato. La ex compagna non si è costituita parte civile.

Occhipinti fu arrestato per i fatti della banda che seminò il terrore tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994, uccidendo 23 persone e ferendone altre 102, il 29 novembre 1994. Uscito nel 2018, in libertà vigilata, se non gli fosse stata revocata la condizionale il 4 ottobre 2022 sarebbe stato libero. Invece è tornato in carcere, accusato di avere "sistematicamente maltrattato la convivente, rendendole intollerabili vita e prosecuzione del rapporto", tra vessazioni fisiche e psicologiche.