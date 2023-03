Uno Bianca, Savi parla dal carcere "I nostri delitti senza matrice politica"

"La mia storia personale, risalente agli anni ‘70, del tutto sconosciuta ai miei coimputati, nulla ha a che vedere con i fatti per i quali sono stato giudicato e condannato. Gli stessi non rivestono alcuna matrice politica. Le sentenze della Corte di Assise di Pesaro, Rimini e Bologna hanno fedelmente ricostruito la vicenda". Il capo della Banda della Uno Bianca, Roberto Savi, torna a parlare dal carcere di Bollate dove sta scontando l’ergastolo.

L’ex poliziotto, arrestato nel 1994, ha parlato all’Ansa attraverso il suo difensore, l’avvocato Donatella De Girolamo, per chiarire le dichiarazione fatte ai pm della Procura di Bologna circa un anno fa e diffuse nei giorni scorsi. Ascoltato in videoconferenza dal carcere di Milano, aveva fatto dichiarazioni spontanee riguardanti fatti risalenti all’inizio degli anni ‘70. Savi si è attribuito alcuni attentati, con piccoli ordigni, che avrebbe commesso a Rimini nell’ambito di un attivismo in movimenti di estrema destra. Episodi senza vittime che avrebbe commesso da solo, ben prima dei fatti della banda per cui è all’ergastolo. Gli omicidi e le rapine della Uno Bianca, dunque, non avrebbero nulla a che fare con l’estremismo di destra, secondo la versione che Roberto e il fratello Fabio ripetono da anni. Secondo altri, invece, la banda di poliziotti killer aveva legami con l’estrema destra, tesi però mai provata nelle aule di tribunale.

Ad ogni modo, un anno fa, a seguito delle dichiarazioni di Roberto, la Procura bolognese delegò anche alla Digos di Rimini il compito di far luce sui presunti attentati. Al momento, però, dalle indagini non è emerso nulla di concreto.

Le parole dell’ex poliziotto, nel frattempo, hanno scatenato reazioni tra i parenti delle vittime, che le vivono "con grande perplessità". A parlare è Alberto Capolungo, vicepresidente dell’Associazione che riunisce i familiari: "Non capiamo perché una cosa di un anno fa esca ora. Così come non si capisce perché, chiamato a chiarire aspetti oscuri della vicenda che non sono mai stati chiariti, invece va a dire cose che non gli sono richieste e spontaneamente si autoaccusa di crimini precedenti. Rispetto ai contenuti – continua – trovo faticosa questa faccenda, sta creando reazioni spiacevoli. I Savi hanno confessato e sconfessato, creato polveroni e continuano a fare così".

E sugli attentati commessi in gioventù da Roberto con la destra estrema, "questi confermano – chiude Capolungo – che la sua formazione ha contribuito a fargli compiere certe azioni a sfondo razzista, come per esempio l’uccisione di nomadi e persone di colore".