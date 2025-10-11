Uno Bianca, un caso aperto. I familiari delle vittime: "Le indagini vanno avanti. Speriamo nella tecnologia"

"Da trent’anni mi chiedo perché hanno ammazzato mio padre in quella maniera, all’improvviso, in armeria. Una persona tranquillissima, precisa, faceva l’orto nel comune di Castel San Pietro, una vita rigorosamente familiare. Datemi una motivazione convincente". Nei suoi occhi c’è ancora lo stesso dolore di allora: Alberto Capolungo, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, parla a margine dell’incontro di presentazione di una ricca serie di eventi sulla vicenda della Uno Bianca. Suo padre Pietro fu ucciso il 2 maggio del 1991 in via Volturno, assieme alla titolare dell’armeria Licia Ansaloni. Uno dei tanti episodi di quella strage che ancora oggi resta senza un perché. Per questo, due anni fa - tre decenni dopo quei fatti -, è stato presentato un esposto dai familiari delle vittime: per dare il via a nuove indagini, che ora i magistrati stanno portando avanti "sia con le tecniche tradizionali sia con le più moderne (stanno lavorando anche al Ris di Parma), di cui non si disponeva al tempo. La nostra unica chance è questa. Anche il nuovo capo della Procura (Paolo Guido, ndr) mi assicura che stanno lavorando, ma c’è il massimo riserbo. Magari – spera Capolungo – ci fossero elementi nuovi per un nuovo processo".

Una certezza: "Se avessero fatto meglio il loro lavoro a quel tempo, si sarebbero scoperti prima i colpevoli. Di fronte alla violenza non ci si può girare dall’altra parte". Una storia che ha segnato per sempre Bologna, prima ritenuta sicura. "La banda della Uno Bianca l’ha resa una città in cui i cittadini avevano paura: hanno colpito caselli autostradali, uffici postali, distributori, banche, ovunque si andasse, nelle normali abitudini, non si era più al sicuro – le parole di Capolungo –. Hanno instillato nei cittadini paure che prima non esistevano. Non si sa se siano stati dei terroristi, ma sicuramente hanno seminato il terrore". C’era chi, in città, non portava più i bambini a giocare ai giardinetti. La banda "ha cambiato la percezione di sicurezza di un’intera area metropolitana". Perché la vicenda della Uno Bianca, per dirla con le parole di Carlo Lucarelli, che ieri per l’occasione ha inviato un videomessaggio, ha rappresentato "la perdita dell’innocenza" per questo territorio. I familiari continuano a chiedere che si arrivi a "una verità più profonda, completa, soddisfacente – incalza Capolungo –, manca la logica di quanto successo. C’era qualcun altro? Si poteva fare meglio? Vale ancora la pena di indagare. E ci dicono che lo stanno facendo. Attendiamo fiduciosi". Le indagini si concentrano su quegli episodi che Capolungo definisce "i più oscuri", i "casi ancora aperti" e cioè "Castelmaggiore e il depistaggio Macauda, lo scontro del Pilastro, l’armeria di via Volturno". Riguardo quest’ultimo, "vogliamo davvero credere che sono andati lì per rubare due armi alle 10 del mattino in pieno centro, quando disponevano di un arsenale? Una buona parte dei morti causati è superflua per una banda che dice di adoperarsi al solo scopo di lucro". Per quanto si siano cercati "legami con le attività terroristiche, non sono mai stati trovati. Se l’abbiano fatto da soli o manovrati, non lo sappiamo. Ma ci piacerebbe tanto saperlo".

Lunedì 13 ottobre alle 15 appuntamento in viale Lenin per "commemorare tutte le vittime" di questa storia, "anche quelle che sono state dimenticate". E, a proposito: "Perché una banda in cerca di soldi ammazza degli extracomunitari per strada? Non è soddisfacente la spiegazione di una banda familiare che agisce per soldi". E poi, le fasi. Da quella iniziale, "da ladri di polli", agli assalti ai distributori e ai portavalori ai colpi in banca. Quindici morti, quasi tutti ’gratuiti’, tra il ’90 e il ’91 in pochi mesi, non si spiega". La domanda allora è: si vuole seminare il terrore perché semplicemente questo accresceva il loro ’spessore criminale’ oppure, si interroga Capolungo, "c’è un disegno superiore? Loro, per trent’anni in carcere, sono rimasti zitti. E anche questa è una anomalia in fin dei conti".

I numeri ufficiali raccontano di 23 morti, 114 feriti e 102 azioni criminali tra il 1987 e il 1994 tra Emilia-Romagna e Marche. È considerata la strage diffusa più duratura che la storia della Repubblica ricordi. È in partenza una serie di iniziative dedicate soprattutto ai giovani - da novembre a gennaio - dal titolo ‘Uno Bianca per chi l’ha vista. Una storia per chi non c’era’ con mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri con giornalisti, scrittori ed esponenti delle forze dell’ordine testimoni della strage. Ideatore del progetto Maurizio Matrone. E ci sarà un sito web: Matrone lancia "una chiamata alla memoria, invitiamo i cittadini a dirci cosa hanno visto in quegli anni, a condividere ricordi, foto, canzoni. Il sito diverrà un archivio permanente della comunità".

E ieri il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri, ha firmato un protocollo con l’associazione: "L’obiettivo è di custodire la memoria del Novecento – ha detto –, farne spunto di riflessione e coinvolgere le scuole". In occasione della mostra sugli identikit della banda della Uno Bianca, sarà inaugurata anche la rinnovata biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione, che "diventerà un punto centrale per tutto il quartiere", assicura Fabbri.