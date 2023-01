Uno, nessuno e centomila Gli artisti si confrontano

Uno, nessuno e centomila. Artisti a confronto: questo titolo ricorda il romanzo di Luigi Pirandello, ma invece è quello della mostra che si svolgerà nella Galleria d’arte Maurizio Nobile (via Santo Stefano 19a) dall’1 al 12 febbraio, in occasione di Art City. Sensazioni e realtà diverse vengono a incontrarsi e a dialogare tra loro in una selezione di 25 opere di pittori, quali Greta Affanni, David Berkovitz, Andrea Federici, Ottorino Stefanini, Christian Valente Paris, Francesco Zurlini. Sono pittori viventi, che sanno coniugare la cultura artistica passata con le nuove tendenze. Analizzano con una riflessione consapevole l’evoluzione del nostro tempo, il rapporto tra uomo e natura che si concretizza in una poetica pittorica di positivo piacere visivo.

I curatori della mostra Maurizio Nobile e Attilio Luigi Ametta si dichiarano soddisfatti di aver creato questo incontro tra i sei pittori suddetti, perché sono dotati di sensibilità e fascino che attraggono anche gusti diversi tra loro. Come Greta Affanni che ha come scopo principale quello di esprimere il rapporto con la natura attraverso il segno inteso come memoria futura, o David Berkovich, artista autodidatta, che lavora ogni tipo di materiale, prediligendo la linea come segno orizzontale e verticale. E ancora Andrea Federici, la cui opera, negli ultimi anni, gioca sul rapporto tra passato e presente, tra realtà e immagini interiori, o ancora Ottorino Stefanini che, dopo lunghe sperimentazioni, nel 2005 ritorna a dipingere su tela i risultati delle sue ricerche. Infine Christian Valente Paris, artista che intreccia il lavoro di pittore e scultore con le nuove correnti filosofiche, e Valerio Zurlini che trova nella pittura astratta il mezzo espressivo che esaudisce il suo particolare senso estetico.

Nicoletta

Barberini Mengoli