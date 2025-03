Uno sguardo nuovo sul territorio con ’Occhio!’

Nuove prospettive sull’ambiente che ci circonda con ’Occhio! Sguardi sul territorio’: la mostra che attraverso il graphic design esplora il rapporto tra ambiente, acqua, biodiversità e tecnologia, aperta fino a sabato a Palazzo Zani. Promossa dal Consorzio della Bonifica Renana, con l’Accademia di Belle Arti e curata da Lab.BRAINdesign, l’esposizione ha inaugurato le celebrazioni per i 100 anni delle idrovore di Saiarino e Vallesanta: imponenti architetture industriali, realizzate nel 1925 nel Parco del Delta del Po, e ancora oggi essenziali per la gestione delle acque.

Il progetto ha coinvolto gli studenti del corso di Design dell’Accademia, guidati dal professor Danilo Danisi, nell’ideazione di 25 manifesti a tema ambientale, esposti nel cortile d’onore del cinquecentesco Palazzo Zani, sospesi e fluttuanti come stendardi moderni. I visitatori possono votare il manifesto che ritengono più significativo poi sabato, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si terrà l’evento di chiusura in cui sarà proclamato il vincitore, dopo un confronto allargato a tutti i giovani autori dei manifesti, in compagnia di Rita Finzi ed Enrico Fornaroli, presidente e direttore dell’Accademia di Belle Arti, di Danilo Danisi e di Valentina Downey, co-founder di Lab.braindesign, moderati dall’architetto Patrizia Scarzella.