Uno spettacolo per l’Ageop

La Trattoria degli animali in scena, per beneficenza, a Molinella. Appuntamento il 28 marzo, alle 21, al cinema teatro Massarenti. La Compagnia teatrale Gli Amici del Veterinario devolve tutti gli anni i propri incassi (al netto delle spese) in beneficenza. L’incasso di questa iniziativa verrà devoluto all’Ageop. La Compagnia nasce nel 1990 come evoluzione del gruppo dei giovanissimi della parrocchia di Pieve di Budrio, per volontà del parroco di allora: Don Agostino Vignoli. Per i primi tre anni le rappresentazioni si sono svolte solo in parrocchia per Santa Lucia. Negli anni successivi le loro commedie sono state rappresentate anche nel Teatro Consorziale di Budrio. A oggi gli associati sono 50.