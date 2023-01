Uno sportello d’ascolto per gli adolescenti

Uno sportello d’ascolto per adolescenti e giovani adulti e interventi di contrasto alla povertà.

Sono i due progetti messi in campo dal Centro per le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia che da pochi giorni ha aperto uno spazio d’ascolto individuale e gratuito per la promozione del benessere emotivo e relazionale e per affiancare ragazzi dai 13 ai vent’anni nel loro percorso di crescita.

Il nuovo sportello è condotto dalla psicologa Raffaella Martini, che si occupa anche di svolgere azioni di orientamento verso le scelte legate a percorsi scolastici e formativi o ad attività ricreative, sociali e del tempo libero.

Per i minori l’accesso allo sportello avviene previo consenso di entrambi i genitori e su appuntamento.

Il Centro per le Famiglie è un servizio dell’Unione formata dai Comuni di Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia con lo scopo di promuovere il benessere di genitori, bambini e adolescenti del territorio favorendo il protagonismo delle famiglie quale risorsa per l’intera comunità, anche attraverso la costruzione di reti territoriali che connettano insieme le famiglie stesse, le associazioni del terzo settore, gli altri servizi e tutti gli operatori che intervengono su questa fascia di popolazione.

Oltre alla sede centrale di Zola, nell’Unione sono presenti due punti di ascolto a Casalecchio (alla Casa della Solidarietà) e a Sasso.

Ed è proprio in questa ottica che all’inizio dell’anno è stato pubblicato un bando per mettere a punto progetti e azioni per contrastare la povertà.

Un avviso rivolto a enti e realtà del terzo settore, comprese realtà aggregate e formalizzate che svolgono attività stabili e riconosciute di contrasto alla povertà, con sede sul territorio dei cinque comuni, o che qui svolgano attività continuative e significative, interessati a realizzare interventi di contrasto alla povertà in co-progettazione con l’Ufficio di piano dell’Unione stessa.

L’invito a candidarsi è scaduto il 13 gennaio, ma i piani finanziati con oltre 200 mila euro di fondi ministeriali sono in corso di definizione secondo due linee: la prima riguarda il rafforzamento del servizio di segretariato sociale, un servizio di informazione, consulenza e orientamento rivolto ai cittadini che manifestano specifici bisogni relativi alla condizione di povertà. La seconda riguarda la realizzazione di un Centro servizi per facilitare il dialogo con i residenti in condizioni di bisogno.

g. m.