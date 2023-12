Uno sportello digitale in biblioteca, un tutor spiega come usare i servizi informatici

La biblioteca ’Paolo Guidotti’ di Vergato, in collaborazione con il Servizio Civile Digitale, ha attivato il nuovo sportello digitale per assistere il cittadino nell’utilizzo dei principali servizi informatici. Per coloro che vorranno sapere come attivare lo Spid, consultare il bando di un concorso pubblico, oppure che avranno bisogno di una mano con la compilazione di un Curriculum Vitae, è a disposizione il servizio tutti i venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (Tel 051 910559).

Il servizio di ’facilitazione digitale’ è un’attività di supporto individuale e gratuita ai cittadini per operazioni semplici come utilizzo di piattaforme della pubblica amministrazione: Spid, PagoPA, iscrizione a concorsi pubblici; nozioni di base per smartphone, tablet e pc; utilizzo posta elettronica, Pec e compilazione curriculum. E’ un servizio che non necessita della prenotazione basta presentarsi il venerdì alla biblioteca di Galleria 1° Maggio 86A a Vergato. Il Facilitatore assiste il cittadino e sostiene lo sviluppo pratico di competenze digitali, non è un tecnico informatico e non si occupa della riparazione di apparecchi elettronici.