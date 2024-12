Uno sportello per favorire l’uso dei dispositivi digitali e incentivare i servizi on line

Da alcuni giorni nel centro civico di San Matteo della Decima di via Cento è attivo un nuovo sportello per facilitare i cittadini nell’uso dei servizi online. Che si aggiunge a quello già presente nella biblioteca ‘Giulio Cesare Croce’ a San Giovanni, in piazza Garibaldi. Il servizio viene svolto nell’ambito del progetto ‘Digitiamo insieme in Terre d’Acqua’ presentato dall’Unione Terre d’Acqua nell’ambito del Pnrr, per il quale è stato riconosciuto un finanziamento di 158.750 euro attraverso la Regione. Il progetto riguarda l’attivazione di sportelli di facilitazione digitale rivolti ai cittadini e in particolare alle fasce più fragili o meno preparate all’uso di dispositivi tecnologici. L’obiettivo è diffondere le competenze digitali, favorire l’uso delle nuove tecnologie, incentivare l’uso dei servizi online pubblici e privati, attraverso assistenza individuale, corsi di formazione in piccoli gruppi e progetti speciali.

Nel centro civico di Decima il punto di facilitazione è aperto il lunedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. Mentre nella biblioteca ‘Croce’, il lunedì dalle 14 alle 17 e il martedì dalle 9 alle 13. In particolare, agli sportelli sarà possibile ricevere supporto per richiedere lo Spid, accedere al Fascicolo sanitario elettronico, installare sul cellulare l’app Io e molto altro.

p. l. t.