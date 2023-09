Uno sportello per non perdersi a scuola

L’anno scolastico è appena iniziato ma è già ricco di novità grazie al Centro delle Famiglie Savena-Idice di San Lazzaro. A disposizione degli studenti tra gli 11 e i 18 anni, residenti o che frequentano le scuole secondarie di I e II grado nel territorio, è a disposizione un progetto dedicato all’orientamento scolastico: uno sportello al quale rivolgersi affinché adolescenti in primis, ma anche famiglie e insegnanti, abbiano a disposizione tutti gli strumenti utili per evitare la dispersione scolastica con l’obiettivo di fare sì che i giovani capiscano le proprie attitudini e passioni e riescano a scegliere un percorso di studi in gradi di soddisfare anche le proprie aspettative.

"Spesso i ragazzi che abbandonano le scuole lo fanno nei primi anni delle superiori, perché sentono di aver sbagliato il percorso – spiega l’assessora alla Scuola Benedetta Simon –. Occorre prevenire questa difficoltà, e quando questa si riscontra è necessario saper fornire aiuto per trovare il percorso più adatto a ciascuno. Abbiamo coinvolto e lavorato in rete con le scuole superiori e gli istituti comprensivi, perché il tema riguarda tutti. Dobbiamo essere in grado di intercettare le fatiche degli studenti e proporre soluzioni mirate. Scegliere la scuola a 1314 anni è impegnativo, gli open day non bastano, bisogna portare i ragazzi e le ragazze a riflettere sui propri talenti, ad accrescere la consapevolezza sulle proprie capacità ma a tutto tondo, senza fermarsi a facili equazioni, che si possono rivelare poco efficaci, a volte dannose". Lo sportello si trova presso la sede del Centro per le Famiglie, è gestito da una psicoterapeuta ed è aperto su appuntamento.

Gli esperti sottolineano come nel processo di orientamento scolastico per gli studenti in passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado sia fondamentale lavorare sull’autonomia, ma per farlo è necessario approcciarsi a questa tematica dal loro punto di vista. Per fare questo è necessario lavorare in un’ottica trasversale che preveda il coinvolgimento delle famiglie. L’importanza del coinvolgimento delle famiglie e di un progetto di orientamento che duri per tutti gli anni della scuola secondaria di I grado ha come obiettivo quello di permettere a tutti gli studenti di comprendere il significato e il valore di una scelta, che verrà interiorizzata e diventerà competenza.

Zoe Pederzini