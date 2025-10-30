Uno studentato nel giardino delle sculture

Uno studentato per gli aspiranti infermieri a Pieve. L’amministrazione comunale e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Bologna hanno annunciato, durante un incontro pubblico lunedì scorso nell’auditorium de ‘Le Scuole’, la realizzazione, entro settembre del prossimo anno, di un nuovo studentato universitario. All’inizio di quest’anno l’Idsc ha acquistato dalle eredi di Giulio Bargellini un’importante porzione del borgo residenziale realizzato in adiacenza al museo MAGI‘900. E, in accordo con il Comune, ha deciso di adattarlo nelle sue parti interne per realizzarvi uno studentato con 64 posti letto e con spazi comuni a piano terra a servizio degli studenti.

L’intervento prevede un investimento di 4,5 milioni di euro. L’edificio si affaccia interamente sul suggestivo "Giardino delle sculture", ovvero un giardino privato ma di uso pubblico che rappresenta a tutti gli effetti l’estensione a cielo aperto del Museo MAGI ‘900. Il progetto è stato finanziato con fondi del Pnrr destinati alla realizzazione di posti letto per studenti, perseguendo così la missione di colmare l’attuale grave deficit di offerta in tal senso. "Lo studentato – spiega il sindaco Luca Borsari – è possibile grazie al fatto che Pieve di Cento è sede da quasi 25 anni di un corso di laurea in infermieristica, basato su una convenzione tra Università di Ferrara e Ausl di Bologna. E chiaramente questo progetto guarda innanzitutto agli oltre 150 studenti di quel corso. Ma è per noi altrettanto evidente che la dimensione e la bellezza di questo progetto sono tali da doverci sentire tutti in dovere di rivolgere questa opportunità anche agli studenti universitari che frequentano le università cittadine di Bologna e di Ferrara". E il primo cittadino aggiunge: "Daremo così una risposta concreta, per quanto possa sembrare piccola rispetto ai numeri complessivi, al grande bisogno degli studenti di trovare una casa e un luogo che li accolgano durante il loro percorso di studi".

Gli fa eco il presidente dell’Istituto Massimo Moscatelli: "L’Istituto diocesano sostentamento clero è un ente della Chiesa di Bologna che gestisce un patrimonio immobiliare e destina interamente i proventi al sostentamento dei sacerdoti, dedotte le imposte statali e comunali. Nel farlo, assieme a una corretta redditività, ricerca sempre un impatto sociale ed ambientale positivo. Lo studentato ’Corte Magi’ di Pieve di Cento è un piccolo contributo per rispondere alla grande povertà abitativa della nostra città metropolitana". "Sono tanti infatti – aggiunge Moscatelli – studenti, famiglie, lavoratori, giovani, stranieri e così via, che faticano a trovare e mantenere una casa in affitto. L’Istituto ha deciso di dare un segno in questa direzione".

Pier Luigi Trombetta