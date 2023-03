Uno studente su 8 lascia le aule in anticipo

L’abbandono scolastico è un fenomeno molto diffuso in Italia. Si verifica quando un giovane abbandona gli studi prima di aver conseguito il diploma o un’altra qualifica professionale. Secondo i dati diffusi dal Miur, a lasciare la scuola superiore sono soprattutto i maschi, gli alunni stranieri, i residenti nel Mezzogiorno e coloro che sono in ritardo scolastico. Nel 2021, secondo i dati elaborati da Eurostat, in Italia si è registrata una percentuale del 12,7% di giovani che hanno lasciato precocemente gli studi, ben 3 punti percentuali in più rispetto alla media europea (9,7%).

Secondo l’analisi fornita dall’Istat (2021), l’abbandono scolastico è un fenomeno complesso e articolato che appare causato da una serie di fattori, tra cui le caratteristiche individuali e la situazione socio-economica della persona, il background culturale familiare, i fattori di attrazione del mercato del lavoro, il rapporto con la scuola e con i programmi educativi offerti. Il sistema scolastico italiano è considerato come uno dei più stressanti al mondo ed è appesantito anche dal fatto che le pause scolastiche sono mal distribuite durante l’anno ed è difficile per i ragazzi ritagliare del tempo da dedicare ad altre attività e allo sport. Secondo i dati Istat di settembre 2022, il tasso di disoccupazione totale è del 7,8%, mentre il tasso di disoccupazione totale giovanile è del 23%. La disoccupazione, oltre alla ricerca di migliori condizioni di vita e di reddito, è una delle cause del fenomeno identificato come "fuga dei cervelli", ossia l’emigrazione verso Paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione professionale formatesi in madrepatria.

Il fenomeno dell’emigrazione di italiani all’estero è in continuo aumento, specie tra i giovani. Tra le principali motivazioni rientrano il costo della vita, le maggiori possibilità di carriera e la convinzione che all’estero il merito venga più facilmente premiato. Secondo i dati più recenti, i giovani prediligono mete europee, in particolare il Regno Unito e la Germania.

