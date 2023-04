Uno sviluppo sostenibile, strategie e idee

"La territorializzazione dell’Agenda 2030 Emilia Romagna. Il sistema multilivello della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", è il tema dell’incontro organizzato domani, dalle 10.30 alle 13, dalla Regione in collaborazione con l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) Durante l’incontro saranno presentati i risultati del progetto per l’integrazione tra le azioni per lo sviluppo sostenibile degli enti locali, i loro documenti di programmazione e i target regionali della Strategia per uno sviluppo sostenibile. La Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della Regione Emilia-Romagna, approvata l’8 novembre 2021, si propone di radicare l’Agenda Onu 2030 nei territori rendendo gli enti locali, i cittadini, le imprese e le associazioni protagoniste delle politiche e delle buone pratiche per la sostenibilità.

Il progetto ha coinvolto sedici enti locali oltre alla Regione Emilia-Romagna: la Città metropolitana di Bologna; le Province di Modena, Piacenza e Ravenna; le Unioni dei comuni Bassa Romagna, Rubicone e Mare, Terre d’Argine, Valli del Reno, Lavino e Samoggia; i comuni di Albareto, Bologna, Cesena, Civitella di Romagna, Monte San Pietro, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sui canali della Regione e dell’Asvis.

Parteciperanno ai lavori, tra gli altri, dirigenti della Regione, della Città Metropolitana e del comune di Bologna, tecnici e sindaci dei vari comuni, i vertici di Asvis, presente la presidente, Marcella Mallen (foto) mentre le conclusioni saranno illustrate da Irene Priolo, vicepresidente e assessore alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Protezione civile della Regione Emilia Romagna.