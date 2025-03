Un’opera internazionale. Il ’corto’ sulla ludopatia premiato a Toronto

C’è gloria per Imola oltreoceano con il cortometraggio Non stare al gioco. Il film, scritto, diretto e montato dalla regista imolese Michela Sartori ha vinto al Couch Film Festival Spring 2025 Edition di Toronto nella categoria ‘Miglior attore’, per i film da 1 a 5 minuti, grazie all’interpretazione dell’attore Stefano Fusaro. Un successo in salsa circondariale – Fusaro è nato a Castel San Pietro Terme e risiede a Dozza – perché la pellicola, che tratta il tema della ludopatia, è stata voluta dal Comune di Imola nell’ambito di un’iniziativa contro il gioco d’azzardo patologico in sinergia con il Nuovo Circondario Imolese e con l’Unità Operativa Complessa Dipendenza Patologiche dell’Ausl di Imola. Il tutto finanziato da un contributo regionale del Fondo gioco d’azzardo assegnato all’azienda sanitaria della città.

"Un’emozione tutta nuova e un risultato inaspettato. Ho scoperto durante una notte insonne la nomination di Fusaro e appreso dal web della vittoria, sono entusiasta", dice Sartori.

Un percorso nato in estate con l’acceleratore pigiato.

"Il progetto, grazie a Comune, Ausl e Circondario, è partito a maggio dello scorso anno dalla loro volontà di realizzare un video sulla ludopatia. L’idea era quella di proiettarlo qualche mese dopo durante l’edizione 2024 di Imola in Musica. Al vaglio c’erano due opzioni: una videointervista con testimonial o quella più creativa del corto".

E poi?

"Ho scritto in fretta la sceneggiatura approfondendo le dinamiche che riguardano il disturbo da gioco d’azzardo patologico. Non volevo realizzare una storia inverosimile ma una trama che riassumesse, in pochi minuti, l’intera evoluzione di un caso. Compreso quel momento in cui nella testa del ludopatico scatta la molla per uscire dal tunnel e risalire la china".

Il lavoro è stato girato in un solo giorno a Imola.

"Le scene sono state riprese tra l’ospedale vecchio, sede del Serdp, e il Verziere delle monache. Gli interni di casa, invece, in un appartamento poco fuori città sulla Montanara".

Come sono stati scelti gli attori?

"Ho conosciuto gli attori proprio a maggio, ma non sapevo ancora del corto. Mi contattò Fusaro, tramite amici comuni, per alcune registrazioni video da fare alla compagnia ‘Teatro Alternato’. Mi piacquero subito ed è stata automatico ricordarmi di loro qualche settimana dopo". Un bel lavoro di squadra.

"Tutti molto professionali. Nel cast, oltre a Fusaro, ci sono Elisabetta Garuti e Margot Masha, dipendente dell’Ausl di Imola che ha interpretato se stessa. La direzione della fotografia e le riprese sono di Konrad Lis".

Il futuro?

"Spero di imbattermi in altre storie da raccontare. Mi piacciono lo sfide. Amo il mio lavoro che, per fortuna, coincide con la mia passione".