"Un’opera per ogni vittima del Due Agosto"

"Ho donato 85 mie opere all’Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto che ho creato durante il covid", ha annunciato l’artista di Crevalcore Guido Bianconi. La mostra, che sarà presto esposta a Palazzo d’Accursio include una scultura per ogni vittima dell’attentato del 1980 che molti bolognesi ancora oggi ricordano come se fosse ieri. Bianconi prima di diventare un artista conosciuto da molti ha lavorato per 48 anni alla Libreria Parolini. Dopo il terremoto del 2012 che danneggiò gravemente molte aree della provincia bolognese, il suo paese natale Crevalcore tra i tanti, Bianconi decise di dare una nuova vita alle macerie, in particolare quelle derivanti dai libri distrutti dalle scosse.

La sua fonte d’ispirazione sono i vecchi libri.

"Avendo lavorato tanti anni in una libreria sono molto legato ai libri e alla carta –spiega –, vedere così tanti volumi distrutti mi ha portato tanto dolore che ho trasformato in arte. Le mie sculture sono fatte delle pagine strappate reperite che ho attaccato usando colla, gesso e colorato con pittura colorata per dargli una nuova vita".

Tutte le sue opere sono colorate ed esprimono vitalità?

"Non sempre, tempo fa feci una mostra contro la guerra in Ucraina e mostrai al sindaco di Bologna Lepore delle sculture meno luminose, erano sempre colorate, ma meno accese perché lo scopo era diverso. Non serviva la speranza di rinascita ma la fine del conflitto".

Le sue opere sono state apprezzate anche dai presidenti Napolitano e Mattarella.

"Quando lavoravo in libreria, uno dei nostri clienti era un caro amico della moglie di Ciampi, tramite lui sono riuscito a scrivere a Napolitano e ho ricevuto una lettera dal suo segretario Carlo Guelfi il quale mi ha riferito che ’ha espresso il proprio apprezzamento per la sua capacità di riuscire a dare un contesto così disperato e di importante contributo artistico’. Da Mattarella invece, giusto qualche giorno fa, ho ricevuto una lettera scritta a mano da lui che si congratulava".

Ha qualche consiglio da dare ai giovani artisti?

"Io ho iniziato piuttosto tardi, ma non abbiate paura di provare cose nuove, tipo un colore nuovo o materiali diversi e di prendere il giusto tempo per ogni opera. C’è sempre qualcosa che può essere migliorato, ma con calma".

Nicola Maria Servillo