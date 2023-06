Un’ora in più anche nelle materne statali

Un’ora in più nelle 29 materne statali. A dare questa opportunità alle famiglie, è il Comune previo accordo con gli istituti comprensivi cui fanno capo le materne statali. A tal fine la Giunta stanzia 141.000 euro (41.000 euro sull’esercizio 2023 e 100.000 euro sull’esercizio 2024) per sostenere le istituzioni scolastiche nell’attivazione di un servizio educativo di 1 ora al giorno che, appunto, servirà, alle materne statali, ad assicurare un tempo scuola pari a 10 ore giornaliere (dalle 7.30 alle 17.30) così come avviene nelle materne comunali. A partire dal prossimo anno scolastico, tra il 1° ottobre 2023 e il 30 giugno 2024, anche nelle 29 materne statali i bambini potranno così frequentare per dieci ore al giorno. Ad oggi esiste una differenza tra le materne statali e quelle comunali: le prime sono aperte dal 15 settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30-17; le scuole dell’infanzia comunali sono aperte dal 3 settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. L’estensione dell’orario scolastico in tutte le scuole e l’abbattimento dei costi di fruizione del servizio di ’post scuola’ per l’utenza, potrebbero risultare strategici per raggiungere un’omogeneità di offerta sul territorio.

Comune e istituti individueranno, insieme, i criteri di precedenza da applicare in caso di richieste superiori alle disponibilità, in linea con quelli definiti nell’ambito del bando di iscrizione alle scuole dell’infanzia per rispondere a tutte le esigenze delle famiglie.