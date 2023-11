’Un’ora sola’: al Modernissimo la pausa pranzo è un’isola nel tempo

Quel ‘guilty pleasure’ chiamato ’Un’ora sola’ che si consuma al Modernissimo tutti i giorni alle 13. Se il nuovo cinema in piazza Re Enzo è al momento il tema principe per tanti bolognesi, la pausa con film di 60 minuti in tandem con tortellini e tortelloni, è l’esperienza di rigore (oltre a seguire i tanti ospiti, oggi arrivano Wes Anderson e Jeff Goldblum). Anche perché, a questa strana ora del giorno in cui è raro poter trovare uno spettacolo, le visioni proposte sono parecchio cult. E quindi, prendendo a prestito la proposta di ieri, ovvero ’Tempo di leggere’, una delle puntate della serie anni ’50 ’The Twilight Zone’ (’Ai confini della realtà’) di Rod Serling, è bellissimo, in quell’ora e poco più che si ha a disposizione per staccarsi dalla routine dell’ufficio, scendere un piano al di sotto della vita che corre, accomodarsi sulla poltrona di velluto rosso e godersi un bel film in bianco e nero. Un perfetto ‘piacere colpevole’, se si aggiunge il tortellino caldo alla panna, con fetta di torta salata, dolcetto e bottiglietta d’acqua: tutto a 15 euro, biglietto e cibo, si porta in sala. L’effetto è veramente casalingo, a parte il fatto che, invece del divano, sei seduta sulla poltrona di Isabella Rossellini…. Che chic! Ieri, per questo momento di assoluta cinefilia (preceduto da un messaggio sindacale dei lavoratori di Modernissimo srl che spiegavano di non aver aderito allo sciopero generale, volendo preservare il valore della cultura e il pubblico, ma condividendone le ragioni), la sala era piena, in buona percentuale di persone che erano lì proprio per il film, perché di lunch box ce n’erano una decina. Fatima, ingegnere, racconta di aver scelto proprio questa serie per vederla: "Che bello mangiare al cinema, non mi era mai capitato". Molto curiosi di questa prima volta cibo-cinema anche Antonella Pasquariello (per anni è stata presidente della Camst e le interessava testare il servizio e l’experience) e Giovanni Branchini: "Ci incuriosiva moltissimo questa cosa del cinema con pranzo, per di più in una sala come questa – raccontano –. Non conoscevamo la serie e ci è molto piaciuta, con degli spunti interessantissimi sul fattore tempo, sulla società che va molto veloce". In ’Tempo di leggere’, guarda caso (ma sarà un caso?) il protagonista, impiegato di banca, viene ripreso dal capo perché all’ora di pranzo si chiude nel caveau a leggere e si isola, un po’ come rinchiudersi al Modernissimo, dove il telefono prende a fatica e ‘si rischia’ di scomparire. Quanto meno dalla presenza sullo smartphone, perché poi, cosa si farebbe in un’ora, se non smangiucchiare una cosa attaccati al telefono?

Benedetta Cucci