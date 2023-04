Un’orchestra d’archi a scuola "La musica aiuta a crescere"

Un’orchestra a scuola: la musica nelle mani dei bambini. Visto il successo delle precedenti edizioni e dopo alcuni anni difficili, finalmente riparte il progetto "Un’orchestra a scuola" finanziato dal Comune di Medicina e organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Medardo Mascagni e l’Istituto Comprensivo. L’amministrazione comunale di Medicina sostiene attivamente il progetto "Un’orchestra a scuola" che coinvolge tutte le classi quinte della scuola primaria E. Biagi.

Il contributo comunale è stato utilizzato ed è stato fondamentale per garantire la presenza di insegnanti altamente qualificati e per acquistare gli strumenti necessari per lo svolgimento delle lezioni: un totale di quindici violini e cinque violoncelli. Le classi, che sono state affidate agli insegnamenti di Paola Del Verme e dei suoi collaboratori dell’Associazione Medardo Mascagni, si cimenteranno, per qualche tempo, nello studio degli archi. Il progetto "Un’orchestra a scuola" nasce nel lontano 2014 proprio con l’intento di avvicinare i bambini della scuola primaria allo studio degli archi, inserendo questo percorso nella tradizione del maestro liutaio Ansaldo Poggi. "Siamo felici di aver finanziato questo progetto che riparte dopo anni difficilissimi. Il nostro impegno è quello di valorizzare il vasto patrimonio musicale di Medicina diffondendo la conoscenza della musica come fattore di crescita individuale e sociale. Un ringraziamento particolare all’Istituto Comprensivo e all’Associazione Medardo Mascagni per la preziosissima collaborazione", ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Dilva Fava.

z. p.