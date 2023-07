Un’unica torta per 35 amici La grande festa dei sessantenni

Una reunion d’eccezione quella avvenuta, a Galliera e nelle frazioni del paese della Bassa dove i sessantesimi compleanni sono stati festeggiati all’unisono con tanto di torta. Sabato 1° luglio, i nati nel 1963 di San Venanzio, San Vincenzo e Galliera hanno festeggiato il loro 60° compleanno tutti insieme. Un’occasione, oltre che per festeggiare in compagnia, anche per rivedere le facce di quei bambini e compagni di scuola con cui ciascuno di questi 60enni è cresciuto. Sono passati esattamente 50 anni dalla fine delle scuole elementari e 47 anni dalla fine delle scuole medie e molti non si erano più rivisti.

Agli ordini della splendida organizzatrice Roberta Baroni coadiuvata dalle altrettanto splendide aiutanti Maria Grazia Gruppioni e Belinda Fonso, la serata è trascorsa tra tanti sorrisi, tante sorprese e mille emozioni. Così 35 gallierini doc con vite tutte diverse, incontrandosi, hanno annullato tutte le differenze e per qualche ora sono tutti tornati bambini. Al termine della serata, dopo essersi ritrovati quasi mezzo secolo dopo, i nati del 63 delle tre frazioni hanno promesso comunque di rivedersi prima del 120° compleanno.