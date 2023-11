Uomo, animali e ambiente: la grande sfida

Dal serpente di Eva ai cani molecolari’ è il curioso titolo del congresso internazionale, voluto da Fondazione Carisbo e dall’International One Health Center dell’Università di Bologna. Il convegno – dedicato alla memoria del Prof. Carlo Monti e ospitato in Santa Lucia – mira ad approfondire il rapporto tra salute umana e interazioni uomo-animale, secondo l’approccio One Health che mette al centro le relazioni tra persona e ambiente. Tra i valori dell’iniziativa la presenza di professionalità differenti, dagli accademici agli addestratori e ai terapeuti. Non è un caso che un tema così sfidante – e un confronto così ampio – trovi ospitalità proprio nella città di Bologna.

