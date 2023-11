Uomo, animali e ambiente: la grande sfida

Galletti*

Una città sempre aperta e disponibile alle proposte culturali, anche le più ardite. E che la salute del singolo si connetta con il contesto ambientale è oggi evidente. Il cambiamento climatico, infatti, accentua i rischi per la salute. Si diffonde la coscienza di connessioni profonde tra dimensioni in apparenza distanti. Tra queste anche l’impresa, che da sempre ha in capo parte consistente dei rapporti con gli animali. Per le aziende zootecniche e agroalimentari, il benessere animale si inserisce appieno nelle policies di sostenibilità. E questo fa la differenza sul mercato, tanto da mettere in discussione pratiche diffuse, oggi considerate inaccettabili per le sofferenze animali e per gli impatti ambientali che procurano. Insomma, anche nell’economia c’è una sensibilità che va maturando. Tuttavia, non mancano complessità e contraddizioni. Sempre più l’impatto ambientale dell’uomo è incisivo e capace di pregiudicare la biodiversità. L’esperienza da Ministro dell’Ambiente mi ha reso consapevole di quanto sia difficile contemperare esigenze etiche complesse. Penso alla necessità di tutelare dal lavorio degli animali selvatici le attività agricole e la tenuta idrogeologica (è il caso delle nutrie, che danneggiano argini), l’urgenza di arrestare patologie potenzialmente diffusive (penso alla peste suina, che tiene con il fiato sospeso gli allevatori emiliano-romagnoli). In questa prospettiva, si manifesta anche l’esigenza di agire come non vorremmo, di optare per soluzioni drastiche che arrivano fino all’abbattimento degli esemplari infetti. È questo il livello di complessità a cui il rapporto con il mondo animale ci obbliga. Gradualmente però ci rendiamo disponibili a forme di relazione più tutelanti per gli animali e per gli equilibri ecosistemici. Il confronto promosso in Santa Lucia ci spinge su questa strada.

*Presidente Emil Banca