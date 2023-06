Uomo di 49 anni salvato dal suicidio

I carabinieri di Calderara hanno salvato un uomo che voleva suicidarsi. Si tratta di un italiano di 49 anni che aveva telefonato in caserma preannunciando a un militare di servizio le sue intenzioni. L’uomo voleva togliersi la vita perché non riusciva a sopportare l’idea di stare lontano dalla moglie e dalla figlia. Queste ultime infatti avevano denunciato il 49enne per maltrattamenti qualche giorno prima e si erano trasferite in una struttura protetta. La professionalità del carabiniere che ha ricevuto la letelfonata e il rapido invio di una pattuglia sono stati determinanti.