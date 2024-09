Uomo e natura a confronto. Le riflessioni di Dionigi

La natura è madre o matrigna? L’uomo ha un compito o lui stesso è un compito della natura? Dedalo, l’architetto del mondo, è l’uomo o la natura? Su queste domande e se è possibile l’amicizia tra uomo e natura si è dipanata la riflessione di Ivano Dionigi (foto) nel corso di un incontro in programma ieri sera alle 21 nella sede in Porta Europa di Cubo, il Museo d’impresa del Gruppo Unipol a Bologna.

Dionigi, latinista ed ex rettore, è stato introdotto da Vittorio Verdone, direttore Comunicazione e Media Relations del Gruppo Unipol, Pasquale Fameli e Valentina Rossi, curatori della mostra Eccentriche Nature. L’incontro si è inserito proprio nell’ambito della mostra allestita nelle due sedi di Cubo in Porta Europa e Torre Unipol fino al prossimo 5 ottobre, che riunisce dieci artiste bolognesi analizzandone la loro produzione dedicata alla Natura e, nello specifico, alla vegetazione: uno sguardo che non cede alle sue forme più ovvie e scontate, dai fiori per motivi ornamentali ai frutti ideali per le nature morte, ma ai suoi elementi strutturali, quali foglie, rami o radici, intesi come nuclei ideali di processi astrattivi e trasformativi.

Processi che, mediante l’elaborazione plastica o concettuale, distillano dal modello iniziale forme inattese e significati inediti. Le artiste protagoniste sono: Sergia Avveduti (1965), Pinuccia Bernardoni (1953), Mirta Carroli (1949), Valentina D’Accardi (1985), Giulia Dall’Olio (1983), Sabrina Mezzaqui (1964), Sabrina Muzi (1964), Francesca Pasquali (1980), Greta Schödl (1929) e Sissi (1977).