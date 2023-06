Uomo e natura quasi amici all’Abbazia di Monteveglio

Tre giorni per parlare di natura, di aree protette, di biodiversità e in fondo del futuro dell’homo sapiens da venerdì a domenica prossima nella sede del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio. Iniziativa dell’ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia orientale che propone il festival ‘Ciao Pan’, con il tema principale di conferenze, tavole rotonde, giochi, conversazioni, sguardo sul futuribile focalizzato sul tema: ’Noi siamo natura’. "Da una parte l’uomo e la sua economia, dall’altra la natura. A un certo punto della nostra storia evolutiva abbiamo cominciato a immaginarci come qualcosa di diverso dal resto del mondo in cui viviamo, separati dal sistema che ci contiene. Lì forse sono cominciati tanti dei nostri guai, ora è tempo di ricucire questo strappo, di risolvere questo fraintendimento, ma fatichiamo terribilmente a riuscirci. Anche alla luce dei recenti eventi alluvionali, vogliamo affrontare questo tema senza paura di dirci le cose come stanno e con la speranza di facilitare l’avvio di nuovi modi di evolvere positivamente il nostro rapporto con la biosfera, gli equilibri e le risorse del pianeta", spiega Cristiano Bottone, presidente di Transition Italia e curatore del festival.

Così il primo dialogo sugli uomini che piantavano alberi lo terrà il colonnello Aldo Terzi dei carabinieri forestali, al quale spetta venerdì alle 9.30 il primo intervento di un programma fitto di incontri. Tre giornate di riflessione sul ruolo e le prospettive della nostra specie, con l’obiettivo dichiarato di "diffondere una cultura che ci aiuti a riprendere il nostro posto nel sistema meraviglioso di cui facciamo parte arrivando, finalmente, con un ultimo passaggio evolutivo, a goderne a pieno senza più danneggiarlo". Il contesto generale verrà delineato dal climatologo Michael Mann e da Lorenzo Benini dell’Agenzia europea per l’ambiente, con il giornalista Fabrizio Binacchi a coordinare una tavola rotonda che prevede la partecipazione di Claudio Barbaro, Stefano Bonaccini, Barbara Lori, Matteo Lepore e Luca Santini. La sera di venerdì il monologo di Marta Cuscunà (nella foto) viaggerà tra fantascienza, femminismi e creature più che umane. Sabato si parlerà di una nuova idea di turismo con l’assessore regionale Andrea Corsini e di Parmigiano Reggiano con Guglielmo Garagnani. Anna Zonari, Stefano Gotti e David Bianco con la favola del corniolino racconteranno come salvare un bosco, lo stesso a ridosso dell’Abbazia dove si svolge l’escursione notturna. La terza giornata sarà centrata sul tema salute con l’assessore regionale Raffaele Donini e l’imprenditore Gian Pietro Beghelli.

g. m.