Uomo e tecnologia: la risposta dei fotografi nei PhMuseum Days

’I Don’t Know How To Respond To That’ è il titolo della terza edizione del festival internazionale di fotografia PhMuseum Days che si terrà in città dal 22 settembre al primo ottobre. Con base allo Spazio Bianco di DumBO e itinerante in altri sei luoghi (novità verranno più in là svelate), proporrà 17 mostre, talk, proiezioni, letture portfolio e una sezione dedicata all’editoria fotografica indipendente. Il titolo invita alla riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e la tecnologia, cercando di esplorare il linguaggio che ne scaturisce oggi, attraverso lavori autoriali di nuovi artisti che affrontano anche alcune questioni ambientali che, nonostante la tecnologia, ancora non trovano una soluzione. Temi che si incontrano già nella preview del festival RAM_4.0 di Sara Bastai (Portogallo, 1996), inaugurata il 18 maggio (e visitabile fino all’1 ottobre 2023) al PhMuseum Lab.

La conversazione con l’AI ritornerà anche in Another Online Pervert di Brea Souders (USA, 1978), progetto in cui al dialogo con un chatbot vengono combinate le fotografie scattate dalla stessa Souders per un’esplorazione unica di come una macchina e un essere umano possano imparare l’uno dall’altro e costruire una storia condivisa. Il rapporto tra reale e virtuale diventa così sempre più sfumato, come pure in West of Here di Leonardo Magrelli (Italia, 1989) che a prima vista sembrerebbe un classico reportage fotografico di Los Angeles, sebbene si tratti di Los Santos, città fittizia in cui è ambientato il videogioco Grand Theft Auto V. Trasformate in bianco e nero dall’autore, le immagini perdono in questo caso il loro carattere originario, confondendo la distinzione con la realtà. La fotografa Penelope Umbrico (USA, 1957), che da sempre indaga con fare artistico la crescente produzione e il consumo di fotografie sul web, con Out of Order porterà invece quattro lavori che rappresentano la sua riflessione sull’onnipresenza dei dispositivi e degli schermi nelle nostre vite e sul peso del loro ciclo ’vitale’, utilizzando le immagini raccolte per mappare i cambiamenti e il rapporto con essi nel tempo. Altri artisti presenti: Chloé Milos Azzopardi, The Cool Couple ovvero Niccolò Benetton, Simone Santilli e Luca Massaro.

b. c.